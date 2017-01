"Ellos me están diciendo que estoy violando el punto 12 de la cláusula, que dice que los personales del Pinedo Shopping no podrán participar. No tengo parientes entre los propietarios, tampoco soy locatario", comentó.

El ganador señaló que, de recurrir a instancias judiciales, perderá dinero, ya que se debe recurrir a un arbitraje comercial.

Por su parte, Cecilia Figueredo, gerente de Marketing de Shopping Pinedo, dijo a la 970 AM que el ganador, al ser empleado de la cooperativa que tiene un local en el Shopping, no puede retirar el premio. Indicó que las cláusulas son claras al respecto. Adelantó que se volverá a sortear el vehículo.

"El viernes 30 de diciembre realizamos el sorteo de la tercera camioneta y resultó ganador él. Por reglamentación del shopping, los locatarios, funcionarios del shopping y de los locales, no pueden participar de los sorteos. Tenemos un reglamento y por ello le aclaramos que no puede participar. Lo que tenemos previsto es volver a sortear", comentó.

La empleada del Shopping Pinedo dijo que las bases y condiciones son claras y estaban expuestas en todo momento.