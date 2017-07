Según el servicio de emergencia de la alcaldía de Estambul, las precipitaciones alcanzaron los 65 litros por metro cuadrado, si bien la media de la jornada de hoy se situará entre los 20 y los 50 litros, informa la emisora NTV



El túnel Avrasya, que conecta la parte europea de Estambul con la asiática para el tráfico rodado, inaugurado en diciembre pasado, ha tenido que ser cerrado temporalmente, indica la agencia semipública Anadolu.



Numerosas calles de la ciudad se han convertido en ríos, paralizando la circulación y dejando a muchos vehículos hasta el techo bajo el agua.



También en algunas vías de metro, el agua se abría paso a raudales y había estaciones totalmente inundadas, por lo que se cerraba el servicio en partes de la red.



El tráfico aéreo se ha visto igualmente afectado y la web del aeropuerto de Atatürk muestra numerosos retrasos en los vuelos de hoy, aunque no cancelaciones.



Se registraron cortes de luz en algunos barrios y la oficina del gobernador de Estambul ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no utilicen el coche si no es imprescindible.



Según fuentes municipales citadas por NTV, solo en dos horas más de 6.000 rayos cayeron sobre Estambul.