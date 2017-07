Falta la justicia, sobra el estatismo

Carolina Cuenca

Muy poca gente se interesa en las ciencias hoy, según estadísticas fatales publicadas hace poco en Paraguay. ¿Nos falta inteligencia? ¡No! Falta interés. Por eso pasan cosas a nuestro alrededor, pero no nos interesa estudiar el porqué, las raíces, establecer hipótesis, comparar, pronosticar los resultados, actuar en consecuencia. Mientras tanto se repiten los errores hasta el infinito y somos gobernados por un poder que no se compadece de nuestra racionalidad y nos estupidiza. Este es un pensamiento que surge al escuchar de nuevo el grito de algunos campesinos organizados en la ciudad. Como cada año, algunos dirigentes enredados en un discurso marxista pasado de década, gente arreada y otra convencida y decepcionada, con un gobierno dubitante, con una ciudadanía aletargada y, cuando no, los infaltables pescadores de río revuelto. ¿Cómo hacer recobrar protagonismo a la razón? Una apreciación sobre la paz como obra de la justicia y el rol del derecho y del Estado llegó a tiempo para analizar los hechos desde una arista menos politiquera. Quizás a alguien ayude estos breves e incompletos apuntes sobre una ponencia al respecto del doctor y catedrático José María de la Cuesta y Rute.