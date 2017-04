Ex senador y dos fiscalas, en primer round en inicio de audiencias públicas

“La Fiscalía no puede ser un rival homicida del Poder Judicial, sino que un cooperante inteligente o fraterno. Nuestro país es un país con una sociedad desestructurada con una crisis institucional. Sobre las instituciones está una permanente cultura de la sospecha”, indicó ante la atenta mirada de los seis miembros del Tribunal de Honor.

Acevedo manifestó que la Fiscalía es una institución que goza de prestigio y una percepción de desprestigio, al mismo tiempo.

“Es una institución de la que se piensa que es manipulable, que aun a pesar de que es una de las que más se interesan en la formación de sus cuadros, es una institución donde existen desmoralización y resentimiento, porque no hay carrera fiscal aunque esté establecida”, analizó.

El ex congresista Acevedo manifestó que a los componentes del Ministerio Público les irrita que una persona que no ha sido auxiliar, asistente o relator luego se convierta en fiscal.

“Más de uno me dirá: ‘¿Ha nde?” (¿y vos?)’. No soy fiscal, eso es parcialmente cierto, pero como abogado litigante conozco el comportamiento, el desdén de algún fiscal, como también me cautiva el fallo de algunos. El fiscal general del Estado está obligado a tener una curiosidad depredadora de lo que pasa al interior y exterior de esa institución”, prosiguió el abogado.

Añadió que la autonomía funcional y administrativa forma parte de nuestra política, pero no hay suficientes recursos para que esa autonomía sea eficaz.

“Hablan del compromiso con los valores de la libertad, pero la libertad de nacer desnudo no me sirve para nada si con el correr del tiempo no me puedo vestir. La libertad sin vivienda es una prótesis, la libertad sin acceso al conocimiento, sin acceso a las ciencias, a la oportunidad al trabajo, es una libertad que no vale. La libertad para morir en paz no se justifica si no se vivió con dignidad”, sentenció.

Se jactó que su “veteranía política” le permitirá soportar la presión de los poderosos y comprender la urgencia de los miserables. Fue el único en recibir el aplauso de los presentes.

Cuestionamiento. La segunda postulante a la Fiscalía General, la fiscala Victoria Acuña, en su razonamiento, expresó que su propuesta es la de respetar la ley y velar por su cumplimiento mediante los valores de la libertad. La agente fue consultada sobre una serie de denuncias en su contra por parte de gremios del IPS mayormente por lesión de confianza por el caso caratulado como “hecho punible contra el actual senador del PLRA Fernando Silva Facetti, sobre lesión de confianza”, el cual luego fue desestimado por la fiscala Acuña.

La candidata explicó todo el proceso de ese caso manifestando que la Fiscalía General le había dado la razón a la unidad que ella encabeza.

Sobre su propuesta, alegó que los que pretenden liderar el proceso de transformación deben estar conscientes y defender la independencia, con firmeza y conocimiento “requisito que solo puede ser avalado por la conducta y compromiso firme”.

“No hay malas leyes, sino malos operadores (...). La independencia presupuestaria está garantizada, pero el cumplimento de la misma merece gerenciamiento y liderazgo que permitan cumplir ese presupuesto con transparencia donde también esté involucrada la ciudadanía”, dijo.

Énfasis en la religión. Para la tercera y última exponente del día de ayer, la fiscala Blanca Agüero, el candidato a fiscal general del Estado debe tener temor a Dios.

“Todo está sujeto a tener temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, sabe que ni la moral ni las buenas costumbres caen”, indicó.

Agüero señaló que el país está a años luz” para tener un estado de derecho. Criticó el hecho de que existan fiscales deshonestos. “No puede ser que un fiscal ocupe un cargo teniendo un vehículo chileno, pero al año ya tiene dos o tres de alta gama”, se quejó.

Criticó que los fiscales y jueces sigan siendo electos dependiendo de los partidos políticos, debido a la ley existente.