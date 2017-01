Para ello, expertas en el área de sicología destacan las claves para cumplir los propósitos.

"Para empezar, lo más importante es ser realista, de acuerdo a la posibilidad de cada uno, preguntarse si se podrá realizar lo que se está proponiendo", explicó la sicóloga Carla Amarilla.

La terapeuta familiar señaló la importancia de establecer metas a corto plazo que ayudará a cumplir de a poco los propósitos. "Eso motiva a seguir estableciendo otras pequeñas metas hasta llegar a una más grande", explicó.

Por otro lado, resaltó que de igual manera existen personas que no pueden cumplir ni siquiera los objetivos del día ya que generalmente existe un nivel de sobreexigencia. "Mucha gente tiene miles de cosas en la cabeza, su agenda está tan cargada, por ello lo importante es organizarse para poder establecer prioridades", sentenció Amarilla.

Recaídas. Una vez establecido el objetivo, lo difícil es mantenerse y no caer, para ello la clave es la perseverancia, a fin de lograr que los nuevos hábitos queden implantados, según Amarilla.

Por su parte, la sicóloga Celeste Can dijo que ante las recaídas se debe analizar e identificar las causas para evitar volver a cometerlas, aplicando el sentido del humor en todo tiempo de manera de contrarrestar las creencias perfeccionistas "de que todo debo hacerlo correcto".

Aconsejó buscar nuevas maneras de llegar a la meta y así eliminar los malos hábitos. "Para retomar es bueno ampliar el repertorio de conductas, con nuevas experiencias, por ejemplo, aceptar invitaciones de amigos, probar como pasatiempo nuevas actividades físicas o algo que no se haya probado antes, inscribirse a aquellos cursos que hace tiempo hubiese preferido iniciar pero no me animaba aún", señaló Cano.

Afirmó que hay que aceptar los errores, pues todos los seres humanos son falibles y estamos expuestos a situaciones caracterizadas de equivocaciones que pueden ser pasajeras, en vez de esto visualizar positivamente aquellas situaciones en que se logró superar pequeños tropiezos, esto aumenta la autoconfianza.