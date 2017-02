Sin baldosas, con malformaciones y cubiertas por malezas, en la mayoría de los casos, están las aceras de las instituciones educativas República del Perú, Doctor José de Antequera y Castro y Nanawa; esta última, ubicada en el sector del barrio Itá Pytã Punta.

Otro aspecto negativo es el de la disposición irregular de basura en las esquinas de los locales escolares, como se da en el cruce de Mayor Martínez y Juan de Garay, en un sector de Perú. Ahí se observa un gran agujero formado por la acción de las palas cargadoras de las cuadrillas de Aseo Urbano, de la Comuna capitalina, al momento de hacer la recolección.

También en este colegio se alzan altos yuyos en su interior, del lado de la calle Melo de Portugal, entre los cuales se observan incluso recipientes de plástico que contienen agua de lluvia, los cuales se constituyen en potenciales criaderos.

RESPUESTA. Tanto el director de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Juan Fariña, como el concejal asunceno Julio Ullón indicaron que los recursos provenientes del Fonacide son insuficientes para proceder a la reparación de las veredas.

El edil indicó que esos fondos permiten encarar en un año mejoras en solo dos o tres instituciones educativas.

Dijo que el arreglo de las aceras corresponde a la referida secretaría de Estado y que la Comuna capitalina sí debe atender el estado del pavimento frente a los locales, evitando que se formen baches.

Por su parte, el funcionario ministerial dijo que, debido a que las necesidades exceden el dinero que se tiene del Fonacide, priorizan la parte edilicia de las escuelas y colegios, de manera a evitar que haya desplomes o situaciones en las cuales los estudiantes puedan sufrir algún accidente.

"No decimos que la reparación de las veredas no sea importante, pero esto pasa a un segundo plano, ya que atendemos en primer lugar el estado de las aulas. No queremos que ningún alumno pueda salir herido por caída del techo o algún desplome", insistió.

Finalmente, señaló que "para arreglar estas aceras también se puede dar la ayuda o la colaboración de los padres o de la misma Municipalidad de Asunción. Porque hay que reconocer que no tenemos los fondos necesarios para atender estos trabajos en los entornos de estas instituciones educativas".