El proyecto que está en manos de los diputados sigue crispando el ambiente, y la disidencia está expectante de lo que decida la máxima instancia judicial en una presentación anterior.

Tras una reunión entre 25 senadores pro enmienda en la que decidieron modificar el reglamento interno de la Cámara Alta, disidentes y opositores resolvieron solicitar un amparo ante la Corte.

En medio de este planteamiento, se dio un nuevo atropello por parte de los cartistas y sus aliados que aprobaron la enmienda a tambor batiente, sin el aval de Acevedo, quien por resolución retuvo el polémico proyecto.

El titular del Senado refirió que mantienen conversaciones sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron y otra posible ya por el proyecto de enmienda.

Por otro lado, hizo referencia a la situación en la Cámara Alta, que no logró reunir el cuórum en tres sesiones consecutivas.

Hoy, a las 9.00, hay una nueva convocatoria, pero existen dudas de que aparezcan los cartistas, luguistas, llanistas y oviedistas en la Sala Bicameral, ante la imposibilidad de sesionar en el Senado tras el incendio del edificio.

"No tenemos sesiones. No podemos tratar ningún tema. Ojalá pronto se normalice y vuelva la institucionalidad a la Cámara de Senadores", manifestó Acevedo.

"Creo que hasta el momento hay un justificativo del senador (José Manuel) Bóbeda. El resto aún no se ha manifestado", indicó respecto a la convocatoria de hoy.

En cuanto al condicionamiento que hacen los cartistas y sus aliados para que vuelva a la mesa de diálogo convocada por el presidente Horacio Cartes, Acevedo alegó que no tiene nada que ver con la sesión del Congreso.

"No estamos obligados a participar. Ya estuve ahí. He visto que no hay intenciones de cumplir con lo que estamos exigiendo que es el retiro de la enmienda", dijo.

"Es un pedido de todos los sectores, la Iglesia, el empresariado, el gremio de estudiantes, que se han manifestado en ese sentido. Creemos que el atropello a nuestra institución va a causar un tremendo daño al país", indicó.

Consideró "medio raro" que 25 senadores argumenten en sus notas por motivos particulares, sin especificar.

"Tienen que venir y vamos a debatir dentro del Congreso. Si ellos deciden, vamos a reconsiderar si logran convencerme, pero ni siquiera vienen", cuestionó el liberal.

Tras reunirse con el diputado liberal Víctor Ríos, mencionó que la información que manejan es que muchos están desistiendo de votar por la enmienda, sin dar nombres.

renuncia. Ante versiones de que los cartistas y sus aliados intentarían forzar la renuncia de Acevedo como presidente del Congreso, el legislador indicó que no hay motivos.

"Cumplí con lo que dice la Constitución, las leyes, el reglamento interno. No tengo motivos para renunciar ni que se me destituya. No fui parcialista", manifestó el titular del Senado a los periodistas.