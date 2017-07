Dificultad para respirar y cansancio, signos de que el corazón está enfermo

Cansarse fácilmente, tener dificultad para respirar y no subir de peso son algunos de los síntomas de alarma que deben llamar la atención para acudir a una consulta con el cardiólogo, recomendó la doctora Garay.

"Las malformaciones congénitas, de acuerdo con la gravedad, pueden manifestarse desde el nacimiento. Existen algunos signos de alarma; por ejemplo, cuando nace y se pone azulado, tiene dificultad para respirar o para alimentarse. Ese es un niño que debe necesariamente hacer un chequeo cardiovascular", ejemplificó.

El chequeo cardiovascular se debe realizar con un especialista, no con los técnicos, instó. El control anual permitirá detectar las enfermedades que potencialmente pueden ser mortales.

CASOS. Anomalía de Ebstein, atresia pulmonar, atresia tricúspide, corazón izquierdo hipoplásico y tetralogía de Fallot son algunas de las enfermedades congénitas que pueden presentar síntomas al nacer o a lo largo de la vida.

Cuando no se presentan síntomas al nacer, pueden tener otros signos, como infecciones respiratorias frecuentes o cansancio en actividades comunes para la edad. "Un niño en edad escolar que juega fútbol con sus compañeros y se cansa ni bien comienza el juego, mientras los compañeros de su misma edad continúan jugando sin cansarse, eso debe llamar la atención". (Ver info).

En otros casos, está el grupo de las miocardiopatías "que son enfermedades silentes muy graves. Sin embargo, no presentan síntomas o signos evidentes al inicio", explicó

Opinión

“Los casos se pueden detectar con un chequeo cardiovascular anual. Lo que se hace es contratar el servicio de ambulancia, que se va con un personal técnico no médico a hacer electrocardiograma. Ese tipo de estudio no es muy riguroso y si es interpretado por un profesional no competente, ni afirma ni descarta nada”. Nancy Garay, cardióloga.