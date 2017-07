El descubrimiento es parte del trabajo que el CIET realiza desde el año 2008 en el tema de Rickettsias, género bacteriano que se caracteriza por ser parásito intracelular y habitar en animales invertebrados como piojos, pulgas y garrapatas, últimos encargados de infectar al ser humano, según la UCR.



De las 32 especies de Rickettsias registradas en todo el mundo, 22 son peligrosas para las personas y pueden provocar una serie de enfermedades, como la Rickettsia rickettsii, patógeno trasmitido por garrapatas y encontrado también en Costa Rica, que de no ser tratada a tiempo puede ocasionar la muerte.



Para Adriana Troyo, investigadora del CIET, la detección realizada por la UCR fortalece el conocimiento científico internacional y convierte a Costa Rica en el primer país de Centroamérica y el Caribe en identificar un nuevo tipo de Rickettsia en una garrapata suave (artrópodo que carece de un escudo sólido).



Además, abre una nueva oportunidad para iniciar acciones orientadas a vigilar el comportamiento que pueda tener la Candidatus Rickettsia nicoyana al entrar en contacto con personas y animales.



"Las Rickettsias son un grupo de bacterias potencialmente patógenas para el ser humano. Aún no sabemos si la Candidatus Rickettsia nicoyana puede enfermar a las personas, pero identificarla es el primer paso para lograr vigilarla", según la científica.



"Hay casos de bacterias como la rickettsia parkeri, que fue descrita hace décadas, pero después se descubrió que infectaba a la gente y causaba cuadros de fiebre. Por lo tanto, este nuevo descubrimiento no puede pasar desapercibido", afirmó.



En los últimos nueve años, el CIET ha logrado detectar un total de nueve especies de Rickettsias en garrapatas de animales domésticos.



Los análisis genéticos también revelaron que la nueva bacteria tiene características que la hacen pertenecer al grupo de las fiebres manchadas. Aquí se incluyen las especies de Rickettsia más perjudiciales, las cuales generan fiebres altas y sarpullido en las personas contagiadas.



Además, también se identificó a la garrapata portadora por primera vez en Costa Rica: la Ornithodoros knoxjonesi. Su descripción se logró después de extraer su material genético, obtener la secuencia de su ADN e identificar su especie con ayuda de investigadores latinoamericanos, según la UCR.