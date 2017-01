Constatan irregularidades en vertedero

Una comitiva fiscal de Ambiente de Concepción y la Secretaría del Ambiente (Seam) allanaron el vertedero municipal en el cual constataron irregularidades. Cynthia Gil, de la Dirección de control de la Seam, dijo que se detectó la mala disposición de manejos sólidos (esparcidos en el suelo sin segregación), depósito de residuos hospitalarios sin criterio ambiental, y cubiertas en desuso. Agregó que no se observó una laguna para tratamiento de lixiviado, pero sí una zona baja que acumula aguas. También constó que se nota gran cantidad de vectores (moscas), que no cuenta con chimeneas para despedir gases, y que el basurero no tiene licencia ni plan ambiental. Por su parte, el fiscal de ambiente Carlomagno Alvarenga señaló que en 10 días el técnico del Ministerio Público, Gustavo Calle, va a presentar su informe para tener en cuenta con el informe de la Seam. “Lo que sabemos es que en marzo del 2016, la Comuna presentó un plan de contingencia a la Seam, pero por lo que se ve no se cumplió”, dijo.

Destacó que el proceso de la denuncia de vecinos contra el intendente, Alejandro Urbieta, por procesamiento ilícito de residuos sigue. El abogado Aníbal Larriera representó a la Comuna en la intervención, arrimó documentos y se excusó de hablar a los medios.