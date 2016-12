El experto sostiene que lo más importante que el matrimonio debe decidir es que las fiestas no deben ser un motivo para pelear o pasarla mal. Esta decisión se aplica en especial a cualquier actividad en la cual la familia política está involucrada.

"A veces, por alguna razón, mi pareja no se lleva bien con mi familia y yo no debería obligarle a ella o él a pasar un mal rato pidiéndole que esté donde no quiere. Podríamos decidir pasar juntos en la casa o que cada uno pase con su familia", señaló Torres.

Expresó además que cada pareja debe tener el poder de hablar del tema sin que ninguno se sienta atacado. "Quizás mi familia no quiere a mi pareja, o viceversa, pero esto no tiene que ver conmigo, ni es algo personal. A veces solo el tiempo logra resolver esta relación, y en algunos casos, dura para siempre", sentenció Torres.

PADRES DIVORCIADOS. En el caso de los padres separados el psicólogo afirmó que es muy particular, pero al tener dos fiestas se puede coordinar para que pase con uno la Navidad y con otro el Año Nuevo.

"Tampoco hay que ignorar que, al inicio, la separación suele ser muy dolorosa entre los adultos, y que en ese enojo cuesta mucho llegar a cualquier arreglo decente. No es raro que en los primeros tiempos aún quede mucha rabia el uno contra el otro, y no haya ningún arreglo posible", refirió.

El especialista en temas de matrimonio señaló que lo anterior es normal en las relaciones interpersonales.

"Por lo general, con el paso del tiempo, se puede llegar a acuerdos más sabios que protejan la salud emocional de los hijos. Cuando la mamá o el papá les impide a sus hijos ver a la contraparte, como un ejercicio de venganza, en realidad le hace mucho daño a los hijos y esto es algo que muchos padres ignoran", sostuvo.

Objetivos. Torres indicó que siempre hay un nuevo inicio, como lo es el Año Nuevo, ayuda a poner nuevas metas.

"Es un buen tiempo para reflexionar sobre las cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Por ejemplo, cambiar la actividad laboral, comenzar a estudiar o terminar de sufrir por un amor sin amor. Para esto es clave la reflexión personal. Implica darse un tiempo diario para pensar en lo que uno quiere cambiar", finalizó.

