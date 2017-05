Cheché Sanabria deja a Santaní en la cima

Deportivo Santaní venció de visitante por 1-0 a Olimpia de Itá gracias a un golazo de fuera del área de Héctor Cheché Sanabria a los 86 minutos.

El trámite fue parejo en la primera etapa, y fueron los cambios que le dieron claridad a Santaní, fue Mathías González, un hombre de recambio, que asistió a Cheché para el remate de gol que significa llegar a la cima en soledad para los del Tapiracuai.

Estadio: Manuel Gamarra (local Olimpia de Itá). Gol: 86' Héctor Sanabria (DS).

Olimpia de Itá (0): J. Ortiz; D. Robles, A. Castro, R. Guillén y C. Guerreño (66' F. Benítez); B. Sierech, C. Mora (70' R. Díaz), J. Chamorro y C. Martínez (82' F. Samudio); F. Melgarejo y B. Mendieta. DT: É. Romero.

Deportivo Santaní (1): G. Arévalos; F. Acuña, M. Acosta, Á. Vera y G. Romero; F. Rolón, H. Sanabria, J. Maidana (75' P. Sequeira) y C. Paredes (57' M. González); J. Gómez (66' E. Torres) y A. Zárate. DT: R. Gauto.