CDE: Hallan el cuerpo de una mujer muerta a golpes y tiros

CIUDAD DEL ESTE

En la siesta calurosa del domingo, vecinos de la fracción Ybycuí, del barrio Ciudad Nueva, advirtieron a la Policía que había un cuerpo en un predio baldío, al costado de la escuela Gerardo Aguinagalde, de esta comunidad.

Los agentes luego confirmaron que era el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino que tenía golpes en la cabeza y heridas de arma de fuego en el pecho. Dieron intervención a agentes de Criminalística y el Ministerio Público.

La mujer no fue identificada hasta el momento, pero era de cutis moreno, vestía un pantalón jean y una blusa de mangas largas. No tenía ningún documento y los vecinos dijeron que no era de la zona, pues no la conocían.

El fiscal Marcelo Saldívar indicó que luego de examinar el cuerpo de la mujer concluyeron que mantuvo relaciones sexuales antes del hecho, pero no se constataron lesiones, por lo que se descarta que haya sido abusada sexualmente.