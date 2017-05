Tras inaugurar un tramo asfáltico y la circunvalación en Carapeguá, el gobernante se tiró contra los disidentes colorados y adelantó que no se abrazará fácilmente con sus correligionarios a quienes culpó de la quema del Congreso, el pasado 31 de marzo.

Agregó que no tiene pensado retirarse de la política y que se compromete a trabajar diez veces más. "No importa en qué puesto jugás. Tenemos que jugar (...), estoy pensando en ser senador. Estoy evaluando. Es una manera de entrar a la cancha", apuntó.

Agregó que en el Congreso tienen varios correligionarios que traicionaron al Partido Colorado y a la Patria.

"Los míos (sus legisladores) no van a ser los que quemen el Parlamento. Eso no se quemó así nomás. Están lamentablemente correligionarios nuestros que mucho deben explicar, si no ahora, con el tiempo. Ustedes saben que el Congreso es el poder del pueblo. Allí están los representantes de ustedes. Lo quemaron y lo festejaron", acusó a la disidencia encabezada por Abdo.

"No nos vamos a abrazar tan fácil a los correligionarios. A las malas costumbres no les importan los colores. A quienes son capaces de quemar la representación del pueblo, ustedes (por el electorado) van a decidir qué les dan y qué les quitan", remarcó.

sobre el candidato. Al principio de su discurso, Cartes hizo referencia a la expectativa que hay en la ANR sobre quién será el elegido para encabezar la chapa presidencial. "Quiero reflexionar porque todo el día nos piden candidato. No es hora de elecciones. Es hora de trabajo", apuntó ante la atenta mirada del vicepresidente Juan Afara y del gobernador de Itapúa, Luis Gneiting, quienes le acompañaron ayer. Este último es uno de los nombres que tiene en mente el mandatario para ser candidato a vicepresidente de la República y hacer dupla con Santiago Peña.

"No soy yo quien va a decir quién será nuestro candidato. Va a tener que ser lo que ustedes quieran, pero entiendan que los jóvenes deben seguir estudiando aquí o en el extranjero", remarcó trazando así a su sucesor que debe seguir su línea de gobierno.





"Todos servimos para algo", dice Afara, y aclara que no es el candidato

El vicepresidente Juan Afara estuvo en el acto oficial en Carapeguá y se pudo constatar que habló lo justo y necesario –lo que le habilita el protocolo– con el presidente Horacio Cartes. En declaraciones al periodista, el vicemandatario dijo que no es candidato y que está atento a las conversaciones que definirán la chapa presidencial. "No soy candidato para nada. Estoy esperando la resulta de las conversaciones que se van a dar", afirmó. Agregó que tiene un equipo de trabajo y se debe a su sector.

En el cartismo ya descartan totalmente la idea de que Afara sea el elegido para encabezar la chapa presidencial. Al ser consultado sobre el tema, respondió: "Así nomás esto es. De repente es así y hay que entender. No todos servimos para todo. Pero todos servimos para algo".