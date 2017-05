Cannes recuerda a Buñuel y Erice en sección de clásicos

Sus organizadores anunciaron que se proyectará "El sol del membrillo" de Víctor Erice, que en 1992 consiguió el premio del jurado y el reconocimiento de la crítica internacional (FIPRESCI).



De Buñuel, por su parte, llegará a la Croisette una versión restaurada con tecnología 4K de "Belle de jour", protagonizada en 1967 por Catherine Deneuve.



La sección de clásicos fue creada hace 15 años y presenta películas antiguas y obras de arte restauradas con el objetivo de acercar al público a "la memoria del cine".

Su programa en la edición de 2017, que se celebrará entre los próximos 17 y 28 de mayo, incluye 24 películas, un cortometraje y cinco documentales, con un foco especial en la propia historia del certamen.



"Proceden de naciones que han permitido al festival convertirse en una tierra de descubrimientos cinematográficos", dijeron los organizadores, que junto a España citan a otras como Italia, EEUU, Israel, el Líbano o Japón, "que consideran que la salvaguarda del patrimonio es esencial".



Entre las cintas seleccionadas en esta ocasión están la estadounidense "All that Jazz", que le valió a Bob Fosse la Palma de Oro en 1980, o "Blow-up", de Michelangelo Antonioni, Gran Premio Internacional en 1967.



A Cannes llegarán restauradas, entre otras, la francesa "L'Atalante" (1934), de Jean Vigo, la cubana "Lucía" (1968), de Humberto Solás; la argentina "Native Son" (Sangre Negra, 1951), de Pierre Chenal, o la estadounidense "A river runs through it" (1992), de Robert Redford.



Y entre los documentales en los que el cine cuenta su propia historia estarán el estadounidense "Filmworker", de Tony Zierra, o el francés "Becoming Cary Grant", de Mark Tidal.