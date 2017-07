Campesinos se rehúsan a dar a conocer la lista de deudas

En horas de la tarde, Aguayo fue consultado por ÚH sobre la polémica lista y afirmó: “Nosotros podemos afirmar ante la opinión pública que tenemos la lista. Sin embargo, no entregamos al Gobierno ni a nadie porque el año pasado nos manipularon la lista, sacaron a los compañeros con los cuales se trabajó en conjunto, y pusieron unas personas que no son sujetos para perjudicarnos. Nosotros tenemos miedo de eso”, expresó en guaraní. Resaltó que el proyecto ley –que finalmente no fue tratado ayer por el Senado– contempla “en el artículo tercero el mecanismo de elaboración de la lista de afectados que debe elaborar el Ministerio de Agricultura y Ganadería”. Continuó: “Después de aprobar la ley y reglamentarla, se debe trabajar conjuntamente con la coordinación del Ministerio de Agricultura y asegurar de esta forma que el beneficio de la ley alcance a los verdaderos afectados”, sentenció.

Justamente, el proyecto de ley en cuestión, delega al MAG la obligación de elevar al Ministerio de Hacienda y la Contraloría la nómina completa de los beneficiarios, con detalles de las respectivas deudas vencidas.

