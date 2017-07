Campesinos no cerrarán calles este lunes

Los campesinos que este lunes iniciarían la tercera semana de movilizaciones a favor de la condonación de las deudas y otros pedidos a las autoridades, anunciaron que este lunes no marcharán para no complicar el inicio a clases. Para ellos, la educación es importante y no deben perder un solo segundo en aulas.









