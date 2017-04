Cada vez hay menos votos para aprobar la enmienda

En ese sentido, el diputado liberal Víctor Ríos aseguró que ya no existe una mayoría tan cómoda como hace semanas atrás, para aprobar el proyecto. "Eso es categórico, hay muchos colegas que están revisando su postura original y otros que desde un principio que decían que estaban en contra y no se animaban a votar. Hoy aparentemente se están animando a votar utilizando su propio criterio", remarcó.

Indicó que de acuerdo a los números que manejan, los votos duros pro enmienda están entre los 35, 36, lo que no significa que no tengan los 41. Mencionó que dentro de ese grupo no le incluyen a los diputados liberales, porque están trabajando para que el 100% de los liberales en diputados vote conforme el mandato partidario. "Que es por el respeto de la Constitución Nacional. Porque en este conflicto la organización política que se llevó la peor parte hasta ahora es el PLRA", acotó.

De acuerdo a Ríos, muchos de sus colegas ven en peligro su reelección, porque les mandan a hacer el trabajo sucio, que beneficiará al presidente Horacio Cartes, "pero los escrachados son los diputados, no Cartes", sostuvo.

De los 40 oficialistas, dos ya oficializaron su salida, mientras otros están en duda.

SESIÓN. El titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, manifestó ayer que no hay ninguna posibilidad que se trate en la sesión extraordinaria de hoy o en la semana el proyecto de enmienda. Recordó que el próximo 18 sigue la mesa de diálogo y después de eso se analizará cuándo se trata el documento.

"Es imposible que se trate, no se va a tocar, es un compromiso personal y algo que se decidió en la mesa de diálogo", aseguró en una comunicación con radio Monumental.

Para la sesión extraordinaria de esta mañana, la mesa directiva de Diputados previó 13 puntos dentro del orden del día. En el mismo se destacan el proyecto que ordena el retiro de las instituciones públicas de los testimonios de gratitud, homenaje y de cualquier otro orden al dictador Alfredo Stroessner, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores; y el veto del Ejecutivo al régimen jubilatorio de los médicos.





Rocío Casco pide a sus colegas pro enmienda que justifiquen sus votos

La diputada por Avanza País Rocío Casco pidió que cada legislador fundamente el porqué de sus votos a favor de la enmienda y que antes de pedir que no se les escrache, tal como lo hicieron los diputados cartistas, deben explicar a la ciudadanía su postura a favor de violar la Constitución.

"Creo que cada diputado tiene que salir a dar una explicación del porqué sale a votar por el sí y también porqué votar por el no", remarcó.

Dijo que la ciudadanía merece escuchar el fundamento del voto a partir de

la situación irregular que se generó en la Cámara Alta. "Cómo vamos a tratar

un proyecto que no tiene media sanción", se preguntó.

Según la legisladora todos los escraches que se realizaron hasta la fecha en contra de los parlamentarios, son pacíficos, "una modalidad moderna se podría decir de tirar por ejemplo papel higiénico por las casas", mencionó.

Refirió que los escrachadores, en su mayoría jóvenes, no solamente van hasta

la casa del legislador, sino que existen casos donde los manifestantes van y hablan con los vecinos de los

parlamentarios y entregan un material explicativo de todo lo que sucedió en el Senado y que hablen con el legislador para que vote en contra.