Benítez comentó que el fallo del Tribunal de Justicia del CBVP señala que los diez bomberos dados de baja han cometido actos de indisciplina al Reglamento General del CBVP y hasta delictivos, ya que han retenido contra su voluntad a los miembros del directorio y destruyeron el patrimonio del CBVP al atropellar el lugar cuando fueron a exigir explicaciones tras hacerse público los hechos por los cuales hoy están imputadas las autoridades de la institución: Falsificación de presupuestos y estafa.

“Hasta hoy no hay una sola denuncia en la Fiscalía por el daño al patrimonio y la retención a los directivos, porque no existió. El acta de procedimiento policial dice manifestación de personas y no menciona ningún disturbio ni acto violento. Ellos mienten”, aseveró Benítez.

Sostiene que los miembros del directorio tienen muchas cosas que aclarar y por eso están atornillados en su cargo y toman las denuncias como una insubordinación, indisciplina y actos de vandalismo. “Trataron de amedrentar y acallar las voces, pero despertaron a mucha gente que estaba indolente al respecto. Despertaron la indignación de la ciudadanía”, dijo.

Lamentó que ahora, la 2ª y 3ª compañía estén bajo amenaza de ser intervenidas y de perder los móviles de los cuarteles. “Esa fue la amenaza el día de ayer en la junta superior de oficiales, que si nosotros seguimos con esta rebelión –entre comillas–, ellos van a retirar los móviles de los cuarteles y van a sacar, a expulsar a toda la gente. La comunidad no lo permitirá”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rafael Valdez, señaló que no puede opinar sobre la expulsión de los diez bomberos, ya que fue una decisión del Tribunal de Justicia y los afectados pueden realizar la apelación al directorio; por lo tanto, si declara al respecto puede ser causal de recusación. “Si ellos realizan la apelación, estudiaremos el caso con total transparencia; será un sumario abierto”, aseveró.