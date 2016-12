Artistas lamentan partida de la estrella del pop, George Michael

La policía británica mantuvo que la causa oficial del deceso permanece "inexplicada", aunque la catalogó de "no sospechosa", mientras que el agente del músico, Michael Lippman, aseguró a la revista estadounidense Billboard que se debió a un ataque cardiaco cuando estaba en la cama.

Madonna, Elton John y Robbie Williams, entre otros compañeros de profesión, se sumaron a los homenajes a Michael, a cuya residencia en Goring-on-Thames, la población al oeste de Londres donde murió, acudieron fans para depositar flores y mensajes de despedida.

También se reunieron admiradores frente a su casa en Highgate, en el norte de la capital británica, donde algunos de los que fueron sus vecinos durante años declararon a los medios que Michael solía involucrarse en asuntos de la comunidad.

En las redes sociales se repitieron los lamentos por una muerte que culmina un año aciago para la música, que vio partir a principios de enero a David Bowie y se llevó también a Prince, en abril, y a Leonard Cohen, en noviembre.

"Adiós, amigo. Nos deja otro gran artista. ¿Puede el 2016 irse a la mierda ya?", se lamentaba tras conocer la noticia Madonna, que publicó en Twitter un video de 1989 en el que ella misma presentaba a Michael durante una entrega de premios.

Mostró asimismo su tristeza Andrew Ridgeley, el compañero de colegio con quien Michael formó en 1981 la banda Wham! y junto con el que cosechó sus primeros éxitos, incluidos los sencillos Wham Rap!, Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go y Last Christmas.

"Estoy desolado por la pérdida de mi querido amigo Yog (en referencia a 'Yours Only George'). Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general. Te querremos siempre", escribió Ridgeley.

Se repitieron además los agradecimientos al cantante y compositor por su activismo en favor de la comunidad homosexual y su contribución a la lucha contra el VIH.

La fundación británica Terrence Higgins Trust, dedicada a ayudar a los enfermos con Sida, lamentó su muerte y subrayó la generosidad del cantante, que donó a organizaciones los derechos de autor del tema de 1991 Don't Let the Sun Go Down On Me, interpretado junto a Elton John, quien manifestó su "profunda conmoción" por la pérdida de su "amigo muy querido".

historia. Hijo de un grecochipriota y una británica, Michael nació el 25 de junio de 1963 en Londres como Georgios Kyriacos Panayiotiu.

Tras romper su sociedad con Ridgeley en lo más alto de la fama del dúo Wham!, inició una brillante carrera en solitario que inició en 1988 con el éxito de ventas multimillonario Faith.

A finales de la década de los 90, su carrera musical comenzó a verse eclipsada por diversas turbulencias personales. La homosexualidad del artista se hizo pública en 1998, cuando lo arrestaron por "actos lascivos" en un baño público en Beverly Hills. Michael usó esa historia sensacionalista para el exitoso single Outside, demostrando su sentido del humor con un video en el que aparecían policías.

Michael era muy respetado en el mundo de la música, estaba nominado para la versión 2017 del Salón de la Fama de los Compositores, pero se vio afectado por el abuso de sustancias y por escándalos ligados a su vida privada.

En 2017 tenía previsto estrenar un documental sobre estos últimos años, en que ha vivido alejado de los focos públicos. EFE y AFP