Angelina Green, hija de una paraguaya, cautiva con su voz en reality de EEUU

La adolescente de 13 años Angelina Green, nacida en Miami (EEUU) e hija de la paraguaya Julieta Spinzi, deslumbró con su talento vocal en el reality show televisivo America’s Got Talent (AGT), uno de los más prestigios de EEUU, pasando a la siguiente etapa clasificatoria de las finales.

En la entrega del martes último de la edición 2017, la joven cantó el tema I’ll stand by you, de The Pretenders, conquistando con su potente voz al jurado conformado por Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B y Howie Mandel, conocidos por juzgar la actuación de los noveles talentos.