35 viviendas se debían construir a través de la administración de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Tava Rory Ltda. La Senavitat desembolsó G. 3.634.648.674; sin embargo, las casas nunca fueron culminadas.

"Como yo no podía hacer mi casa sola, me junté con otras personas y conformamos la cooperativa; luego solicitamos al Estado que nos otorgue un crédito para poder hacer nuestra vivienda. Sin embargo, no sabíamos que íbamos a ser estafados", empieza relatando Gloria Pereira, una de las vecinas afectadas.