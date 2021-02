Yacyretá inicia trabajos de limpieza del arroyo Poti’y en Encarnación

Las acciones a ser ejecutadas desde la binacional fueron dadas a conocer el miércoles a través de una conferencia de prensa, de la cual participaron el secretario general de Yacyretá, Óscar Ovelar; el jefe de Medio Ambiente, ingeniero Alfonso Romero, y técnicos de la binacional. Los funcionarios y técnicos del ente aseguraron que la crítica situación del Poti’y es una responsabilidad compartida con los municipios de Encarnación y Cambyretá, por lo que instan a las autoridades municipales a que cumplan con su labor y no utilizar la situación para cuestiones políticas. “El tema medioambiental es algo muy sensible, y tenemos que cuidarlo entre todos, porque muchos sectores somos responsables del buen funcionamiento de esto, y como tal debemos darle solución técnica, no queremos inmiscuirnos en estos temas políticos, cada vez que se acercan las elecciones algunos sectores quieren politizar y eso haría que los trabajos, que son muy importantes, se desvirtúen”, afirmó el secretario general, Óscar Ovelar.

Por su parte, el ingeniero Alfonso Romero señaló que la Entidad Binacional Yacyretá históricamente se ha ocupado y preocupado por la calidad del agua que es su fuente principal de energía, por lo que desde hace años en forma institucional viene realizando muchos trabajos en favor del medioambiente para mitigar también el cambio que ha ocurrido en el ecosistema a causa de la suba del embalse. “En ese sentido y la cuestión principal que nos trae hoy el arroyo Poti’y, reafirmo las palabras del licenciado Óscar Ovelar, de solicitar a los autores políticos no meter temas políticos en cuestiones muy sensibles, como es el caso del medioambiente, ni tratar de sacar réditos políticos en una cuestión donde la responsabilidad es tan compartida entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en este caso las dos comunas (Encarnación y Cambyretá)”, significó.

Agregó que la EBY realizó importantes inversiones para mantener el equilibrio de ese lugar, que fue modificado en su sistema, “ya no es un arroyo, hoy es un subembalse y vamos a convivir lastimosamente con este tipo de situaciones también por situaciones que escapan a la voluntad humana. Hay situaciones climáticas demostrables con documentos; por ejemplo, la sequía histórica que nos alcanzó que ocasionó la bajante del arroyo Poti’y y eso ayudó a que también exista la proliferación de algas”.