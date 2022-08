Wiens oficializa candidatura y lanza cruzada para vencer modelo cartista

Lo acompaña en la chapa Juan Manuel Brunetti, ex ministro de Educación.

Durante un improvisado acto luego del golpe político que sacudió al movimiento Fuerza Republicana, Wiens realizó su primer discurso como candidato y lanzó unas ideas que definen el perfil de político “conservador” que buscará ganar las internas que se realizan en 120 días.

Durante el acto que se desarrolló en el PC del movimiento, recalcó que en estas elecciones se enfrentarán dos modelos. El suyo, que priorizará el fortalecimiento institucional, la vida y la familia, contra el modelo que prioriza los valores empresariales.

“Un modelo como el nuestro, que apunta al respeto y al fortalecimiento de las instituciones, de los valores republicanos, de la vida, de la familia y de buscar la justicia social en nuestra sociedad”, recalcó.

Pese a marcar ya la diferencia con el cartismo, Wiens se cuidó en lanzar un discurso muy agresivo.

CONTRA CARTISMO. “En el otro movimiento que estamos enfrentando en esta puja electoral priorizan los valores empresariales de un grupo que ya estuvo, que ya mostró lo que puede hacer o no en el poder, un grupo que quiere volver”, sostuvo.

El ministro de Obras remarcó que es una cruzada para que el Partido Colorado “no caiga en manos de aquellos que quieran instrumentar el Estado para sus beneficios empresariales y particulares”.

su decisión. Wiens comentó que “muchos creían que iban a destruir el movimiento” oficialista con el informe de la Embajada de EEUU y la renuncia de Velázquez a pocos meses de las internas coloradas.

Destacó el gesto que tuvo Velázquez al dar un paso al costado inmediatamente después de la declaración de EEUU. “Quiero reconocer el gesto del compañero, amigo vicepresidente, Hugo Velázquez, por la decisión inmediata que tomó”, sostuvo.

“He pedido que me permitan ser yo en esta candidatura, ser Arnoldo Wiens. No voy a tratar de ser Hugo Velázquez, no voy a tratar de ser Mario Abdo”, significó.

Aclaró que su elección se dio mediante consenso.



Renuncia mañana

Arnoldo Wiens presenta mañana su renuncia como ministro de Obras Públicas para iniciar su campaña electoral, ya que solamente le restan 120 días. Fue colaborador cercano del presidente desde agosto de 2018. Dijo que recorrerá el país en una primera vuelta para que le conozcan los que todavía no le conocen. “La segunda ronda nacional será para recoger las principales inquietudes”, significó durante el acto en el PC.



Nuestro modelo apunta al respeto, al fortalecimiento de instituciones, de los valores republicanos, de la vida, de la familia.



Iniciamos la cruzada para que el partido no caiga en manos de los que quieran instrumentar el Estado.

Arnoldo Wiens,

candidato presidencial.