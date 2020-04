Vuelta a clases se retrasará para evitar propagación del coronavirus

Las actividades escolares para instituciones educativas de gestión pública, privada y privada subvencionada continúan suspendidas hasta el 12 de abril como determina la última resolución ministerial al respecto, pero el retorno a las aulas no será 13 de abril, adelantó el ministro de Educación, Eduardo Petta.

“Le consulté al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, si el grupo de Educación está para volver a las actividades luego del 12 de abril. Y me dijo que no es recomendable, entonces vamos a acatar eso. Los niños no volverán a las clases presenciales el 13 de abril”, expresó Petta.

Confirmó que una vez que se retomen las actividades económicas y sociales, probablemente el sector educativo sea el último en sumarse, pero no definió una fecha posible. El retorno sería de manera progresiva.

En tanto, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, señaló que en setiembre sería la vuelta a clases.

“Es una apreciación personal del ministro del Interior (clases en setiembre)”, aseguró ayer Petta, en contacto con radio Monumental.

A distancia. “Primero la vida, pero tampoco podemos perder el año escolar, estamos por eso realizando tareas virtuales, tenemos la plataforma y hasta se imprimen hojas para aquellos niños que no tienen acceso a internet”, agregó Petta.

Está habilitada la plataforma para seguir clases virtuales en el sitio web de la cartera www.mec.edu.py. Pero docentes y estudiantes manifiestan a diario que esta plataforma no está en óptimas condiciones. “Trato de ingresar, de abrir la página, pero aparece un error, el sitio no soporta el ingreso masivo de educadores”, lamentó un profesor a ÚH.

Los educadores indican además que son ellos los que más utilizan este método, no así los estudiantes. Desde el MEC también confirmaron que se habilitará un canal televisivo para tratar de llegar a más familias que no cuentan con acceso a internet.

Kits. Los paquetes de alimentos no perecederos en lugar de almuerzo escolar siguen llegando a escuelas capitalinas. Ayer otras 20 instituciones fueron alcanzadas con este programa. Siguen las denuncias de mamás que reciben solo un kit por familia, cuando la resolución del ministerio establece que debe entregarse una bolsa por alumno. Algunas familias con más de 4 hijos deciden donar una o dos bolsas, pero son pocos casos.

El ministro Petta pidió solidaridad en aquellos colegios “que no necesitan” y que puedan donar los insumos a otros que más requieren.