Vicecanciller hablará sobre caso Arrom con el canciller finlandés

Visita. El canciller Rivas Palacios con el representante regional del Acnur, Juan C. Murillo.

En la ocasión proveerá de información completa sobre la condición de prófugos de la justicia de los tres paraguayos, y pendientes de afrontar un juicio oral por su supuesta participación en el secuestro de María Edith de Debernardi, en el 2001.

Así lo anunció ayer el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, durante una entrevista con integrantes del programa La Lupa, de Radio Monumental.

El ministro aclaró que debido a compromisos de agenda, vinculados con “visitas importantes” previstas para la próxima semana, no podrá ausentarse del país, por lo que encomendó al vicecanciller, la tarea de explicar la alta sensibilidad que representa para el Estado paraguayo el caso de los tres paraguayos.

“El canciller de Finlandia también va a participar de esta actividad y se confirmó una reunión el 29”, explicó.

Dijo que no será el primer contacto con Finlandia, puesto que ya el embajador paraguayo ante la oficina de la ONU en Ginebra, Julio Peralta, ya había conversado con su par finlandés sobre el caso.

No obstante, la reunión pautada para el martes que viene, será el inicio de contacto de alto nivel, que se aprovechará para proveer documentación al canciller de Finlandia sobre todo el proceso que siguieron Arrom, Martí y Colmán para huir de Brasil a Uruguay y obtener de este último país el estatus de refugio para marcharse luego a Finlandia.

“Trataremos de pasar toda la información disponible al canciller de Finlandia del por qué nosotros estamos protestando en todos los foros internacionales por el refugio que se les dio a estas personas”, expresó Rivas Palacios.

Durante la entrevista, el ministro volvió a resaltar que hasta la fecha el Gobierno no ha recibido información oficial de la Interpol (Organización Internacional de la Policía Criminal) sobre los criterios utilizados para levantar el código rojo sobre los tres paraguayos y, que no han vuelto a activarlo, pese a los reiterados pedidos de Paraguay. “En todo momento Interpol se negó a dar información al Gobierno paraguayo”, expresó y adjudicó a la no vigencia del código rojo la falta de vigilancia y restricciones para Arrom y compañeros en el Brasil, una vez que le revocaron la condición de refugiados. “Eso le facilitó mucho a ellos la posibilidad de escapar”, dijo el canciller.

La notificación roja de Interpol funciona como mecanismo de detención preventiva. El Gobierno Finlandés dice que ellos accedieron a otorgarles el refugio por una gestión del Acnur (Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados), agregó el canciller ayer. Según lo conversado el martes con el representante regional del Acnur, Juan Carlos Murillo, los tres connacionales ya contaban con el refugio concedido por Finlandia, antes de obtener el mismo estatus en Uruguay, dijo.