Vecinos toman la Junta de Saneamiento y piden solución

En una asamblea y con la adhesión de otros vecinos de diversos barrios en Casado, los manifestantes tomaron la decisión de permanecer por tiempo indefinido dentro del predio de la proveedora de agua dependiente de Senasa (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental).

Los vecinos ingresaron al recinto para interiorizarse del funcionamiento actual de la Junta y fueron recibidos por tres funcionarios, quienes accedieron a informar que la institución está acéfala y que desde hace 15 días se les comunicó que el Municipio ya no es el encargado, después de haber realizado la intervención con Senasa. Urgiendo una solución, los usuarios decidieron que no se provea el agua y solicitaron a la planta del acueducto para el Chaco no provea el fluido, unos 300 metros cúbicos, mientras dure la medida de fuerza.

CONVENIO. Un grupo de concejales accedieron a una copia del convenio que tiene una resolución municipal N° 43/2012, en donde menciona que se debe proveer agua potable a toda la población las 24 horas en la zona urbana, incluyendo los asentamientos indígenas Maskoy en compensación o contrapartida por la concesión del terreno, propiedad que pertenece al dominio público municipal para el proyecto acueducto Puerto Casado-Chaco Central. Del documento, que solo es una copia hasta el momento, no se logró hallar el original y el acta de resolución en la Junta Municipal que debería estar en los archivos. AM