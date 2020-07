Universitaria concepcionera sin trabajo crea su empresa

Una joven egresada de la Universidad Nacional de Concepción de la carrera de Agronegocios no pudo encontrar un trabajo, pero eso no melló en su ánimo y creo su propia empresa que ahora le va muy bien.

Se trata de la licenciada Graciela Ferreira que vive en la comunidad de Rincon’i, distante a 5 km de la Concepción, sobre la ruta Py22 Concepción-Vallemí. En el lugar inició la explotación de un vivero con plantas exóticas como el cactus y suculentas.

“En un principio fue por pura afición nomás, luego, cuando no pude encontrar trabajo y me quedé embarazada, me dediqué a la comercialización y le gustó a la gente y empecé a tener clientes”, señaló la joven.

Indicó que las redes sociales fueron sus aliadas y por la respuesta positiva que tuvo, con la ayuda de su familia, consiguió la infraestructura que le permite hoy en día tener mayor variedad de especies que sirven para ornamentos, recuerdos y regalos. “Por suerte todo va bien, gracias a Dios tengo una clientela que me visita y también hago delivery”, señaló Graciela.

La joven tiene un hijo de 1 año y con el trabajo que realiza puede salir adelante, aunque sueña con conseguir un trabajo en alguna empresa para tener un ingreso económico más seguro y seguir con su iniciativa.

En Concepción hay muchos egresados universitarios de diferentes carreras que están sin trabajo. Muchos de ellos, como Graciela, buscan alternativas laborales, aunque no todos tienen el éxito suficiente.

Se maneja datos de que muchos egresados en salud, por ejemplo, viajaron al exterior como España e Italia en busca de trabajo. Egresados agrónomos están trabajando en construcción de rutas y rubros ajenos a su profesión.