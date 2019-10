Un musical presenta la vida del notable Freddie Mercury

La obra, que sube a escena también mañana, a las 19.00 y 21.00, hace un recorrido por los principales acontecimientos de la vida de Farrokh Bulsara, conocido mundialmente como Freddie Mercury, quien fue vocalista al frente de la legendaria banda británica de rock Queen.

Sus fiestas, excentricidades, locuras, carisma, la potencia de su interpretación al momento de cantar; el dominio del escenario, su soledad, los miedos, su fragilidad en la intimidad y su enfermedad, son algunos de los temas que aborda el musical de más de una hora de duración.

La puesta está dividida en cuadros con un aproximado de cinco canciones en cada uno de ellos.

DESPLIEGUE. El repertorio está conformado por temas seleccionados, tanto clásicos e inéditos de la banda, al igual que composiciones de la carrera solista de Mercury, con éxitos como We will rock you, Somebody to love, Love of my life, Bohemian Rhapsody, entre otros.

El bailarín Juanjo Núñez encarna el papel del notable Freddie Mercury, encabezando el elenco global compuesto por más de 70 artistas, entre ellos, bailarines –seleccionados de las principales compañías de danza del país– y 45 cantantes, tanto solistas como integrantes del coro, además de los músicos.

La idea y dirección general es del productor Kai Barreto, la coreografía de Gustavo Benítez y la dirección musical de Maximiliano Medina.