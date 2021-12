Un camión con contrabando escapa pese a acción arriesgada de policía

El hecho ocurrió apenas clareaba en la mañana del pasado miércoles, según confirmó ayer a ÚH Alberto Ledesma, jefe del Departamento de Operaciones de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA).

Un video muestra cómo el agente de policía logró subir y colgarse de la puerta del camión en un intento por convencer al chofer para que detenga el camión, pero no lo logró.

Ledesma señaló que el vehículo transportaba una carreta de gran porte cargada y tapada con una lona, razón por la cual no se pudo saber qué productos eran. “Cuando llegó al puesto se procedió a verificar el camión de gran porte. Al momento en que el personal pidió la documentación de la mercadería, una turba de personas acorraló el vehículo que luego se pone en movimiento. El policía subió y quedó colgado. Se le acercaron luego unos furgones desde donde le estiraron y bajaron”, precisó.

Añadió que el camión luego huyó hacia Puerto Falcón, pero la Policía no logró llegar debido a que la turba lo impidió. “Nosotros no teníamos mucho personal de vigilancia en ese momento. Como COIA tenemos dos agentes. Después están los que hacen patrulla y la Armada. Se les pidió ayuda, pero ya no pudieron llegar hasta el camión”, enfatizó.

Ledesma reiteró que no pudieron verificar lo que había en la carreta porque estaba totalmente tapada con carpa. Apuntó que la policía está haciendo la investigación para identificar a los actores y también las cámaras de filmación atendiendo a que las furgonetas actuaron como escoltas.

BARRIO. Por otra parte, de acuerdo con otras fuentes consultadas, el camión que escapó transportaba, al menos, unas treinta toneladas de mercaderías en una zona donde la Policía tiene una cobertura móvil. También señalaron que el lugar donde se internaron es un barrio donde “existe una subcomisaría” que, llamativamente, “no vio ni escuchó nada”.

A su vez, se maneja la información de que, generalmente, los contrabandistas tienen como centro operativo el barrio San José de Villa Hayes. Sin embargo, este lugar, ni otros donde los contrabandistas tendrían sus depósitos no son investigados ni intervenidos.



Otra carga de 25 toneladas sí fue incautada



El pasado miércoles, también en Vista Alegre, otro camión con 25 toneladas de alimentos para canes y expeller de soja no pudo pasar el control y fue incautado, pese a que también el puesto fue atropellado por una turba de contrabandistas.

Hubo tensión en el lugar y los refuerzos policiales y de la Armada que llegaron pudieron contener a los que intentaron liberar la carga. Irán Suárez, fiscal de Villa Hayes que intervino en el lugar, dijo que fue una tarea bastante complicada porque se tuvo que traer muchos refuerzos, a fin de poder escoltar el camión.