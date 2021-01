Trico se impuso en casa

Ambos equipos coincidieron en disputar con los equipos A y B, respectivamente; 45 minutos para cada partido, sin límites de cambios.

El escenario elegido fue el Arsenio Erico, de Nacional. El duelo de primer turno disputaron los equipos B (alternativo) desde las 18:00. El partido fue 0-0 y se puede destacar por el lado del Tricolor el debut de los refuerzos Bernardo Medina y Orlando Gaona Lugo; y el retorno del joven delantero Lucas González.

En cuanto al segundo duelo, lo disputaron los planteles principales y la Academia se impuso por 1 a 0, con el solitario gol del volante de 23 años Carlos Arrúa.

Nacional saltó al campo con S. Rojas; C. Espínola, C. Núñez, F. Díaz y W. Clar; C. Riveros, E. Orzusa, E. Zaracho y C. Arrúa; Danilo Santacruz y D. Fleitas. DT: Hernán R. López.

Y por el lado de Guaireña: Don; Giménez, Candia, D. Mendoza y Alborno; J. Mendoza, Toledo, Núñez y Cáceres; F. Parra y Verdún.

El árbitro principal del encuentro fue Ángel Brítez; líneas: Martín Estigarribia y Ricardo Ortiz.