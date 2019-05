Titular de Seprelad afirma que no se perseguirán casos menores de evasión

“Creo que se entendió mal. Hay que dejar claro que en la evasión fiscal no todo es penal”, significó al tiempo de aclarar que la persona que no declare a tiempo sus impuestos o una persona que no expida factura por su servicio profesional, no estarían cometiendo un delito penal, sino más bien faltas administrativas.

“Si yo estoy vendiendo de manera informal y no estoy dando facturas ni declarando, y lo hago con ese propósito, es penal”, aseveró la ministra.

Indicó que las “grandes defraudaciones al Estado constituirán un delito penal”.

“El chiquitaje ni aquí en la China puede ser parte de una investigación penal”, agregó.

La Seprelad, que pasará a denominarse Secretaría de Inteligencia Financiera, se encarga de la prevención de lavado de activos y hace una parte de la investigación.

“La investigación que sirve lo hace puramente el Ministerio Público”, aseguró.

Prejudicialidad. Acerca de la derogación de la prejudicialidad, indicó que la misma hace a la efectividad de la aplicación de leyes.

En caso de que la misma no sea derogada en este momento, la estrategia de la Seprelad será ver “una acordada entre el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial”.

Agregó que si se puede acortar el periodo de investigación en lo contencioso-administrativo para que el caso sea investigado en la Fiscalía, sería una manera para que se facilite la investigación.

Hay una mora de 4 o 5 años en el estudio de los alegatos en lo contencioso-administrativo para que vaya a la Fiscalía, refirió.