Titular del Congreso sugiere resolver lo antes posible

Manifestó que públicamente él no podía apoyar porque está en la línea de sucesión y no quiere que se interprete como un oportunismo político.

Refirió que tiene que garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.

“Debe resolverse lo antes posible porque no se puede tener sobre la espalda del presidente una espada de Damocles”, sentenció.

Manifestó que si corre el juicio político, lo que correspondería son las elecciones, y que no le quita el sueño ser presidente de la República.

Además, acotó que tampoco le quita el sueño seguir al frente del Congreso, ya que escuchó rumores de que quieren cambiarlo para dejarlo fuera de la línea de sucesión.

Señaló que maneja la información de que los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvieron una participación importante para frenar el juicio político.

“Lo que quiero dejar bien en claro es que no me quita el sueño ni jamás me quitó el sueño la posibilidad de llegar a la presidencia, aunque sea por un día por caminos torcidos, por atajos, así que la ciudadanía puede estar tranquila”, indicó a la prensa.

Considera que lo del acta bilateral es un golpe fuerte para el Gobierno, el cual tiene que hacer un esfuerzo grande para recuperar la confianza.