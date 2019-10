El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, conversó a fondo con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y expuso detalles de la final única e inédita de la Sudamericana, a cumplirse en La Nueva Olla el 9 de noviembre, entre Colón (ARG) e Independiente del Valle (ECU).

“Tenemos una final inédita que despertó el interés del mundo; es un formato que queremos renovar, y lo nuevo de este año es la única final en cancha neutral. En principio iba a ser en Lima, Perú, pero hubo circunstancias políticas en la Asociación de Perú y de su Gobierno, y tuvimos que tomar una decisión urgente”, expuso Domínguez.

MUCHA ESPECTATIVA. ”Gente de más de 21 países se interesó en comprar tiques para la final y 111 medios van a retransmitir el juego”, apuntó el dirigente, a lo que agregó: “Hay una alta demanda de la gente de Argentina, que vendrán como más de 35.000, y 1.500 de Ecuador; será un gran beneficio para todos, en lo turístico y comercial. El mundo verá la ciudad de Asunción”.

Más en detalle enfatizó: “Se estima que entre 400 y 500 dólares es el gasto por día por persona, así que ingresarán como 14 millones de dólares por día al país como turismo”. Fue contundente sobre la seguridad: “Los clubes son responsables del comportamiento de su público”.

MULTA Y ALQUILER. Domínguez argumentó su posición por la multa millonaria a Cerro Porteño por el uso de bengalas (200.000 dólares) en el partido ante River: “Una sanción previsible e innecesaria, podía evitarse. Se sabe que no se puede meter, no es que no queremos que no haya una fiesta, es que hay antecedentes nefastos. Es lindo, pero es peligroso”.

Ante la consulta del monto del alquiler y la diferencia con la multa, puntualizó: “Salva, sí por lejos, es un buen negocio para Cerro, que alquiló muy bien su estadio”.

El Mundial y otras copas

“El campeón de la Sudamericana casi seguro participará del Mundial de Clubes, que tendrá 24 equipos, 8 de la UEFA y 6 de la Conmebol, depende de lo que se defina en FIFA la próxima semana”, adelantó Domínguez.

De los cuatro campeones continentales (2 Libertadores y 2 Sudamericana) se abren dos cupos, a lo que el dirigente apuntó: “Podemos hacer otra Copa en que tengan participación los anteriores campeones de la Libertadores para completar los cupos, como la antigua Supercopa”.

Con relación a las Eliminatorias para Qatar 2022, refirió: “El 3 de diciembre en Cartagena, Colombia, es sorteo de la Copa América 2020 y Eliminatorias Qatar 2022. Será el mismo formato”. Consignó que “la propuesta mía que haya VAR, pero hay que esperar la autorización”. Hoy se definen las sedes de las finales 2020 (ver info).

Máxima seguridad

El comisario de Eventos Deportivos, Eliseo Gaona, expuso que "300 buses llegarán desde la Argentina y en vehículos particulares habrá un número importante, 35.000 hinchas estarán para la final”.

Gaona además informó que “la gente debe contar con su entrada y vamos a coordinar todo para que la gente tenga plena seguridad. Sabemos que son 4 a 6 buses con los integrantes de las barras que llegarán y queremos cuidar todos los detalles”.

La pasión única

“Tengo insuficiencia renal, le dije a mi papá: ‘no me digas que justo en la final será el trasplante. ahora reprogramamos para el 11’”, refirió a FALG Gonzalo Herrera, hincha de Colón que aplazó su intervención quirúrgica por la final.

“Voy con amigos, un amigo de Paraguay me ofreció su palco para ver mejor el partido”, dijo.

300 buses viajarán desde Santa Fe para la final única. Se calculan 35.000 argentinos y 1.500 ecuatorianos.

111 medios de todo el mundo van a transmitir el compromiso. Los tiques se vendieron a gente de 21 países.

6.000.000 de dólares es el premio en efectivo que recibirá el campeón de la Sudamericana. El vice lleva USD 4.000.000.