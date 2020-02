Taiwán Tech: Sesgo por el inglés asusta a los de colegios públicos

“Hay un sesgo de pensar equivocadamente de que el idioma es un problema. La mayoría de los chicos del 1er. año no son de colegios bilingües; es decir, no tenían un buen nivel de inglés”, comenta Carlino Velázquez, rector de la UPTP, en alusión a la primera promoción que ingresó el año anterior.

“Sin embargo, igual aprendieron y a mí me sorprende cómo chicos, que uno no le veía mucho con el inglés, ahora hablan perfectamente y hasta hacen chistes con los profesores. Quiere decir de que ese no es el problema, sino la rigurosidad”, separa, y reconoce que “los muchachos le tienen miedo al inglés”.

Es así que solo unos pocos, contados con los dedos, de entidades públicas se inscribieron al examen de ingreso, el pasado 8 de febrero. En efecto, en esta ocasión hubo 100 postulantes menos en relación al año pasado, que tuvo a 251 jóvenes sentados en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El año pasado –recuerda– muchos de los ganadores de las Olimpiadas Matemáticas (Omapa) ingresaron y eran de colegios públicos. Contó que tenían un inglés básico y ahora vuelan; “el problema no es el idioma”; solo que “hay un miedo” y por eso los alumnos de instituciones públicas ni siquiera se anotaron al cursillo.

distinto. Velázquez revela que los alumnos de la primera camada “pasaron por una experiencia difícil”, en cuanto a pasar estudiando “a tiempo completo” bajo el riguroso e ignoto método taiwanés.

“Hay mucha matemática muy abstracta que nuestros estudiantes no la dominan, no la manejan, porque tenemos una formación todavía un poco rezagada desde el colegio”, sostiene el rector y compara: “Cuando hay que resolver nomás un ejercicio no hay problema, pero cuando hay que resolver razonando ahí tenemos problemas”.

Observaron que el primer año les cuesta a los chicos, pero esa dificultad se disipa en el segundo. “En el primer semestre tuvimos puntajes muy bajos y en el segundo se recuperaron. Notamos un aumento del 30% en el promedio de notas”, completa.

Como en Taiwán tienen un nivel de matemática más elevado, descartan bajar la exigencia porque “se busca nivelar los títulos” que se dan allá con los que se entregarán acá.