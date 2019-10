Sumarian a directora por faltas reiteradas en el Senado

Según la planilla del Senado, percibe mensualmente G. 22.137.700 en concepto de salario, gasto de representación y bonificación por responsabilidad en el cargo.

De acuerdo a las versiones, la funcionaria habría estado percibiendo el mencionado monto a pesar de ausencias reiteradas e injustificadas.

El director administrativo, Ascensión Martínez, alegó que se le estuvo descontando de su salario las ausencias, pero recién ahora salta el caso.

Fernández por su parte refirió que en total hay 12 sumariados, y a esto se suman otras 14 investigaciones.

“Es por abandono de cargo, que son ausencias injustificadas. Existen elementos que muestran que no vienen en forma normal a la institución”, mencionó el asesor.

Explicó que, mientras dure este proceso, los funcionarios pueden percibir sus salarios, pero lo que no corresponden son los demás beneficios.

Además, acotó que desde el Senado no pueden determinar si hubo cobro indebido de honorarios o salarios, y que eso corresponde a la Secretaría de la Función Pública, que es la que finalmente instruye el sumario.

Manifestó que desconoce si existe protección tanto de altos funcionarios como senadores en el caso de Galeano, así como en los demás.

“No me puedo hacer responsable de administraciones anteriores”, fue la justificación de Llano sobre el caso.

“Yo asumí hace tres meses. Me enteré por comentarios. Nadie me hizo una denuncia. Empecé a averiguar y me pareció pertinente y estamos a las resultas del sumario”, dijo.

Aseguró que no iba a tolerar ni permitir que ningún funcionario deje de cumplir con sus obligaciones.

Anunció que ya está en proceso de licitación la compra de molinetes biométricos, con los cuales pretende llevar adelante un mayor control de los funcionarios.