Sorpresivo cambio de director del IPS de Encarnación

En la jornada del Viernes Santo asumió el nuevo director del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Encarnación. Se trata del doctor José Carlos Acosta, quien se desempeñaba como jefe médico del ahora ex director doctor Juan María Martínez, quien fuera cesado del cargo por haber denunciado las falencias y falta de equipamientos adecuados para atender a pacientes con síntomas del Covid-19.

La asunción a cargo del nuevo responsable de la previsional se dio luego del “torbellino” que azotó en pleno Jueves Santo al IPS de Encarnación donde fue destituido el director Juan María Martínez y reemplazado por un profesional argentino, doctor Martín Preda, quien se vio obligado a dar un paso al costado horas después de haber asumido, debido al levantamiento del personal de blanco del IPS y la manifestación ciudadana, que repudió enérgicamente lo acontecido.

La película de la destitución del director, el nombramiento del nuevo y su posterior pase al costado, para permitir el nombramiento de otro profesional como director de la institución, tuvo ropaje de ficción, con la salvedad de que las escenas eran más reales que la crisis del coronavirus.

Lamentablemente toda esta historia tuvo al centro asistencial como botín político, en este caso del movimiento Colorado Añetete a juzgar por lo dicho por el concejal departamental (Silvio Piris), quien celebró la destitución del Dr. Juan María Martínez (HC) y la llegada del doctor José Carlos Acosta (Añetete). Todo indica que el fugaz nombramiento del Martin Preda fue solo una jugada para disimular la salida del Juan Martínez y poner en su reemplazo a alguien afín a los intereses del movimiento de Gobierno.

Esto se desprende de las declaraciones del propio diputado Colym Soroka, sindicado junto a su hermana Jazmín Soroka (coordinadora zonal de IPS) como responsables de la destitución de Martínez. El diputado itapuense afirmaba luego del escandaloso episodio que la llegada del José Carlos Acosta a la dirección del IPS, sí es de su agrado ya que es parte del movimiento Añetete en Itapúa. Con estos dichos, quedó demostrado lo que de hecho era un secreto a voces, el cáncer de los paraguayos, la total politización del manejo de la salud en el país y del cual Itapúa no está ajeno. Asimismo, quedó más que claro que los pedidos y las denuncias que hacia el doctor Martínez, sobre la falta de equipos de bioseguridad para el personal, más camas para terapias y más profesionales para la atención de pacientes con Covid-19, no eran escuchadas por la sencilla razón de que no era del mismo movimiento.