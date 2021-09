Solo 19 mujeres postuladas a Defensoría

La Cámara de Senadores cuenta con una lista de 77 candidatos a ocupar la titularidad de la Defensoría del Pueblo, donde figuran varias personas renombradas en el ámbito de la lucha por los derechos humanos, así como también personas que no guardan ninguna relación o experiencia al respecto, y solo el 24% son mujeres; es decir, apenas 19 postulantes de sexo femenino.

De hecho, nuestro país nunca contó con una defensora del Pueblo, y según cuentan por los pasillos del Congreso, esta podría ser la primera vez que la terna pueda ser conformada por mujeres.

El Senado debe elaborar una terna de candidatos que debe poner a consideración de la Cámara de Diputados, que debe elegir a uno con una mayoría de dos tercios de sus miembros.

Entre las mujeres con vasta experiencia y chances políticas figura María Alejandra Peralta de Merlo, quien ocupó cargos relacionados con los DDHH en la Fiscalía y la Cancillería. También Liliana Zayas Guggiari, ex viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres.

“Necesitamos humanizar las instituciones, en eso consiste el cambio, en poner a una persona como centro, no a una visión exclusivamente institucionalista, no a un favor político, sino una visión que responda a la necesidad de cada ser humano fundada únicamente en su dignidad como persona, la Defensoría que yo propongo es una Defensoría pro activa, no una Defensoría de escritorio con sede en Asunción”, comentó Alejandra Peralta de Merlo, una de las postulantes.

Indicó que en base a su experiencia de dos décadas en el servicio público y 17 años en el ámbito de DDHH y capacitaciones constantes , diseñó un plan de trabajo dividiendo en 3 ejes como la promoción, la protección y la prevención.