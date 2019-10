Socios piden renuncia de la directiva auriazul

Ante esta situación, el presidente de la entidad auriazul, Celso Cáceres indicó: “En las adversidades hay que demostrar que uno le quiere al club, en las buenas todos están para la foto. Hay que decir las cosas como son, no porque yo haya sido miembro de las comisiones anteriores, tenga que ver con la situación del club”, dijo a FALG por la 1080 AM.

Seguido apuntó: “Acá hay mucha maldad. Si no era por esta comisión, no íbamos a participar en un torneo. No íbamos a tener un plantel y Luqueño iba a estar en el descenso. Yo no veo el motivo por el cual hacer la asamblea. Estoy conforme con mi trabajo y el de mis compañeros”, sentenció el presidente del equipo de la República de Luque.



Quedó conforme

A pesar de la derrota 0-1 ante Libertad por la Copa Paraguay, el DT de Luqueño, Celso Ayala, quedó conforme con la actitud de sus jugadores. “Muy bien la actitud del equipo. Libertad prácticamente no nos llegó y en una jugada desafortunada nos hacen el gol”. Luego apuntó: “Mis equipos se caracterizan por correr y ayer (jueves) caímos en lo físico en los últimos 15 minutos. Así que en esta pausa vamos a reforzar la parte física y futbolística”.