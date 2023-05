Sobre la supremacía de la ANR en gobernaciones pesan numerosas deudas históricas tierra adentro

Sale del hospital a intentar curar la desidia rural

Liz Natalia Meza Páez. Médico cirujana, recibida en Cuba. Está casada y tiene dos hijos. Fue directora del Hospital Regional del IPS de Concepción, durante cuatro años, con una destacada gestión. Pertenece al movimiento Fuerza Republicana y logró aglutinar las fuerzas internas de la ANR llegando a trabajar sin inconvenientes con el equipo de Santiago Peña. La agricultura ha perdido fuerza en Concepción. Los labriegos precisan acompañamiento y organización. Todos los caminos vecinales están en pésimo estado. Incluyendo los tramos Retiro Alegre-Itacuá, Jorge Sebastián Miranda- Sgto. José F. López y centenares de comunidades rurales que padecen problemas de caminos. JR

SAN PEDRO

A reactivar la agricultura familiar

Freddy D’Ecclesiis, dedicado a la ganadería y al comercio, está culminando su segundo periodo como diputado nacional. Deberá reactivar la producción de pequeños agricultores que están abandonados a su suerte. La agricultura familiar campesina ya no funciona por falta de acompañamiento. Diferentes rubros han cultivado los campesinos, pero no encuentran mercado por falta de gestión de las autoridades. Pasó con el sésamo, chía y mandioca. Si obtienen una buena producción no llegan al mercado y terminan vendiendo al precio que les imponen los intermediarios. Esta situación motivó el éxodo de familias enteras en ciudades grandes, pasando a formar parte del cinturón de pobreza. CA

CORDILLERA

Habilitar caminos para productores

Denis Lichi recuperó la gobernación para la ANR, luego de 15 años. Fue titular del MAG y presidente de Petropar. La mayoría de los cordilleranos se dedican a la producción de caña de azúcar. Por lo que Lichi deberá ocuparse de habilitar más caminos distritales para el desplazamiento de la gente y el transporte de productos, ya que el problema es la falta de tramos vecinales en buen estado. Lo propio ocurre con la carencia de puentes en zonas donde los cursos hídricos impiden el paso. Por lo demás, las Unidades de Salud Familiar como las entidades educativas precisan mejorar su infraestructura, tanto en mayor comodidad como en refacción y ampliación de aulas y sanitarios. DB

GUAIRÁ

Bajo la sombra de un “corrupto”

César Luis Sosa Fariña, alias Cesarito, pese a sus 32 años de edad, es un conocido empresario de la zona. Pertenece al movimiento Honor Colorado. Si bien no cuenta con antecedentes irregulares, trabajó de cerca con el ex gobernador Juan Carlos Vera Báez, destituido por daño patrimonial de unos USD 2 millones. Deberá devolver la confianza y tranquilidad a la población ante los últimos escándalos de corrupción que salpicaron a su antecesor; además de implementar políticas públicas para otorgar mayor oportunidad a las personas desempleadas, asistencia y mayor compromiso con el sector agropecuario, a través del mejoramiento de caminos, capacitación y acompañamiento. RG

CAAGUAZÚ

De buen currículum en zona pobre

Marcelo Soto (ANR), de 37 años, tendrá la responsabilidad de revertir los índices de pobreza en el quinto departamento. Llega con un promisorio currículum: es abogado y escribano público. Hizo posgrado en Sistemas Electorales y Derecho Parlamentario en la Universidad Complutense de Madrid y un diplomado en Innovación y Liderazgo en Gobiernos en EEUU. En Caaguazú se precisa fortalecer la agricultura familiar campesina, sobre todo en la comercialización de rubros hortícolas. Mejorar la infraestructura de entes educativos con el uso eficiente de recursos de Fonacide. A la vez, crear fuentes de trabajo es crucial para ocupar la gran cantidad de mano de obra desocupada en la zona oeste. RF

CAAZAPÁ

De cuestionada gestión municipal

Cristhian Acosta, otro exponente colorado. Durante su administración como intendente del distrito de Abaí, en 2018, fue denunciado por los concejales por lesión de confianza, con base en una rendición de cuentas que le rechazaron por presuntas anomalías. En represalia, Acosta retrasó el paso de la dieta a los concejales opositores. Para revertir el título vigente de Caazapá como “departamento más pobre del país”, Acosta está obligado a fomentar la creación de fuentes de trabajo para la gente, a través de inversiones y la industrialización. También deberá optimizar los recursos de la Gobernación para llegar a todos los rincones del sexto departamento con asistencias reales. RG

MISIONES

Atender el campo y el desempleo

Richard Rolando Ramírez Rodríguez, conocido como el hombre de las cuatro “R”, pertenece al movimiento Fuerza Republicana. Tiene asegurada la gobernabilidad con mayoría en la Junta Departamental.

El octavo departamento tiene un presupuesto anual de G. 70.000 millones, con el cual deberá dar respuesta a la necesidad de los productores que cada vez tienen mayores inconvenientes a la hora de producir, debido al cambio climático. También deberá afrontar los problemas sociales relacionados con la falta de empleo, principalmente, en la población juvenil, quienes necesitan recursos para estudiar y desarrollarse con todo su potencial. VF

ITAPÚA

Zanjar asimetría en próspera región

Francisco Pereira Rieve (PLRA) tiene el mérito de ser el primer opositor en ser elegido gobernador de Itapúa. Deberá reducir la asimetría social imperante en el séptimo Departamento del país. A pesar de ser una región rica en materia productiva, registra una alarmante cifra de familias en situación de pobreza y extrema pobreza. Deberá dotar los centros de salud de mayor equipamiento, profesionales y medicamentos. A su vez, las entidades educativas necesitan mejorar infraestructura, equipos, capacitación y especialización docente. Itapúa también precisa mejorar sus caminos, ya que la mayoría de los trayectos son de tierra y cuando llueve se convierten en picadas lodosas, intransitables. AR

CENTRAL

Prueba de fuego para la oposición

Ricardo Estigarribia forma parte de la Concertación Nacional. Se destacó como intendente de Villa Elisa, en los años de pandemia. Ocupará el puesto de Hugo Javier González, destituido de la Gobernación por denuncias de corrupción. Estigarribia trabajará –dijo– en conjunto con los 19 municipios para encarar problemáticas de cada ciudad. El nuevo jefe departamental deberá priorizar la optimización de los hospitales públicos que carecen de medicamentos, mejorar la infraestructura de escuelas y colegios públicos; desarrollar una buena infraestructura vial ante el calamitoso estado de las calles e implementar un sistema de transporte público de calidad para la ciudadanía.

PARAGUARÍ

Enarbola cartel de la transparencia

Norma Zárate de Monges (ANR), abogada, notaria y escribana pública. Fue intendenta de Sapucái y es esposa del actual senador Darío Monges. Hizo historia al ganar la Gobernación y entre los compromisos que realizó a la ciudadanía durante su campaña fue ofrecer una gestión transparente al frente de la institución. En cuanto a educación, puso como foco principal el almuerzo escolar para que pueda ser provisto, desde el primer hasta el último día de clases, en todas las instituciones educativas del noveno departamento. Deberá fortalecer el turismo y la artesanía, así como apostar por la producción en el campo con la asistencia técnica oportuna a los productores de la zona. VF

ALTO PARANÁ

A encarar complejidades en el Este

El ingeniero César Landy Torres, construyó su carrera política en Santa Rita, una de las ciudades más ricas del Departamento. Busca ser la renovación de la dirigencia de la ANR y perseguirá algo que no logró su antecesor, Roberto González Vaesken: Recuperar la intendencia de Ciudad del Este.

Ahora deberá gestionar la construcción del sistema de red de agua potable y alcantarillado para la región metropolitana que abarca CDE, Pdte. Franco, Minga Guazú y Hernandarias. También deberá continuar con el arreglo de escuelas y colegios de los municipios del interior, como también seguir con el proceso de construcción de sistemas de agua potable. WF

ÑEEMBUCÚ

Sin excusas para asistir a productores

Víctor Hugo Fornerón Portillo gobernará con mayoría en la Junta Departamental: Seis de los nueve concejales pertenecen a la ANR. Tendrá a su cargo la terminación del Hospital Materno Infantil, que está en su etapa final; así como las obras en caminos vecinales. Ñeembucú es un Departamento eminentemente ganadero, la riqueza de la producción pecuaria se sustenta en unos 13.000 productores. De esta cantidad, 90% cuenta con menos 50 cabezas, con muy baja parición. Los productores del sector esperan contar con más apoyo de la Gobernación. La agricultura está enfocada en la producción familiar, con poco margen para los productos de renta. JB

AMAMBAY

Están lejos del asfalto en la frontera

El actual diputado Juan Silvino Acosta (37) devolvió a la ANR la Gobernación tras dos décadas en manos liberales. Este Departamento cuenta con solo 180 km de asfaltado; el más antiguo corresponde a la ruta PY05 que une Pedro Juan Caballero y Concepción. Pero, ese tramo apenas 65 km cubre Amambay. Lo propio ocurre con el asfaltado de la ruta PY11.

Acosta deberá tener cintura política para conseguir el asfaltado que une PJC y Capitán Bado, dejado de lado por administraciones anteriores. También los caminos vecinales de los seis distritos que en época de lluvia se tornan imposibles; así como mejorar puentes sobre el río Aquidabán que al crecer destruye los existentes. MC

CANINDEYÚ

Industrializar para generar empleos

Nelson Martínez, de 42 años, otros de los gobernadores jóvenes, deberá pensar en los jóvenes cuya población supera el 50% en el departamento. Para el efecto, deberá enfocarse en generar empleos con la instalación de industrias, evitando así que muchos jóvenes migren al lado brasileño. Tras la pandemia, muchos comercios cerraron en Curuguaty, dejando sin trabajos a miles de jóvenes. Por lo demás, el avance del cultivo extensivo –de colonos brasileños– está apartando al grueso de la población económicamente activa, por lo que la solución para incluirlos en el mercado laboral pasa por la industrialización de los productos que de allí salen como commodities. CA

PRESIDENTE HAYES

Acabar con sempiterno aislamiento

Bernardo Zárate (ANR) fue secretario de finanzas de la Gobernación del ahora diputado electo Rubén Roussillon. Tendrá el desafío de mejorar la situación de la población más postergada del país que soporta la falta de caminos. Esto afecta a la provisión de alimentos y acceso al agua potable, principalmente, en las comunidades indígenas. Los hayenses tendrán la mirada puesta en esta administración que deberá acompañar una de las obras de gran infraestructura y más importante de la zona: el puente Héroes del Chaco. Como fue secretario de finanzas del flamante diputado Roussillon, se espera que ambos trabajen conjuntamente por el desarrollo del departamento chaqueño. AM

ALTO PARAGUAY

Joven con viejos dramas a cuestas

Arturo Méndez, de 37 años, debutó con derrota en incursión electoral para intendente en las internas de la ANR en Fuerte Olimpo. Ahora como gobernador deberá atender que los pocos kilómetros de ruta asfaltada de la bioceánica no soluciona la crisis vial que soportan hace décadas. El otro inconveniente de los chaqueños es el acceso a mejores servicios de salud; en Bahía Negra no cuentan con un centro de salud y las que hay en otros distritos carecen de equipamientos y profesionales de diversas especialidades médicas. El acceso al agua potable es otra necesidad persistente en varias localidades donde en épocas de sequía sufren y deben consumir agua de tajamar. AM

BOQUERÓN

Foco en las rutas y mandos medios

Harold Bergen (ANR), oriundo de Loma Plata, es empresario y miembro activo de la iglesia menonita. Administra un taller de mecánica ligera y vende pinturas, neumáticos y repuestos. Lo más urgente –dice– es contar con caminos de todo tiempo, en las casi siempre anegadas rutas de tierra. Ese será un gran desafío, ya que existe una amplia red de comunicaciones que, con los recursos genuinos de la Gobernación, no será posible mantenerlo. Otro aspecto que piensa encarar es revertir la “tibia la formación” tanto de docentes como de estudiantes. Al respecto, señala que el Chaco necesita de profesionales de mandos medios y que la escuela agrícola de Mariscal Estigarribia debe ser reorientada. LE

Supremacía de la ANR en gobernaciones.jpg