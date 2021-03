Sextorsión: Imputan a militar que habría apretado desde la Armada

Refiere el acta de imputación –presentada el 25 de febrero pasado– que, según la denuncia, el 30 de setiembre de 2020, desde la cuenta de Facebook jeferson.thompson.33, la víctima, Margarita Benítez (30), recibió el mensaje: “Tengo algo que mostrarte”, y adjuntaba tres fotos íntimas que ella había enviado a un personal militar con quien estaba en planes de una relación sentimental.

Prosigue el relatorio que el sujeto del perfil en cuestión le solicita un encuentro personal en una gasolinera ubicada a pocas cuadras de la Armada Nacional (Colón y General Díaz, del centro de Asunción), con el objetivo de, por un lado, eliminar las fotos íntimas de ella y, por el otro, mantener relaciones sexuales con la víctima.

Finalmente, el encuentro no se habría consumado y tras varias advertencias, el sujeto publicó las fotografías de la mujer en Facebook, en tres oportunidades, entre los meses de octubre y noviembre, etiquetando a familiares, amigos y vecinos de la mujer.

“PERDÍ MUCHO”. En una entrevista publicada en diciembre pasado por el diario Última Hora, Margarita Benítez había dicho: “Perdí mucho, porque ventilaron mi intimidad”. Eso, por más que una asistente fiscal le había dicho, (no sabía si a modo de consolarla o minimizarlo) que el hecho no era tan grave, porque no le hicieron nada físico; “pero yo quedé con miedo, lloré mucho y perdí mi tranquilidad”, había declarado.

En esa misma nota, ella afirmaba que decidió dar la cara y hacer la denuncia para generar conciencia en otras personas, “para que cuiden más el detalle de las fotos. Te exponés mucho con las redes y no hay seguridad”.

Tras soportar al principio un pimponeo con su denuncia entre unidades de la Fiscalía y de la Policía, acabó en poder de la fiscala Llano, quien solicitó, orden judicial mediante, a la compañía Facebook Inc. informe sobre la cuenta “Jeferrson.Thompson”. Esta informó que la conexión correspondía a la Armada Nacional y fue esta institución la que en última instancia individualizó como militar activo al ahora imputado.

En efecto, en una parte del acta de imputación presentada por Llano se transcribe: “La señora Margarita Benítez, quien compareció ante esta unidad fiscal manifestó que tales fotografías las había enviado únicamente a un señor llamado Carlos Acuña”.