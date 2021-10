Senado convoca a Giuzzio y al comandante para el lunes

“En estos días, cuantos muertos por sicariato, atentados. Esta es la policía y la seguridad”, insistió.

Una de las víctimas de los hechos violentos fue nada menos que la hija del gobernador del Amambay, Ronald Acevedo.

Además hubo varios otros atentados incluso contra candidatos de las pasadas elecciones municipales.

Santacruz recordó además el incidente que tuvo con algunos agentes del Grupo Lince, a quienes acusó de torturas contra varios detenidos.

Sobre el punto, refirió que en la zona de la terminal, iba una persona esposada a bordo de una patrullera, y que dos mujeres reclamaron, por lo que tuvo que intervenir.

“Me fui a hablar bien con ellos, y me vienen encima. Esa es la seguridad que nos brindan los policías”, cuestionó.

Indicó que hubo órdenes para que se filtre a la prensa un video que se viralizó, pero que a él no le afecta, y se dirigió específicamente a los medios del grupo Cartes.

“No me van a hacer retroceder ni un paso. Por llamarle a la prensa, no me van a hacer retroceder”, increpó.

“Lastimosamente, llamé al Mecanismo de Prevención de Tortura, pero no se fueron. Tienen que cumplir con sus obligaciones”, sentenció, en alusión al citado organismo.

“Recién al día siguiente se fueron, y ya le liberaron a los detenidos porque tenían rastros de tortura”, aseguró.

“Nosotros que tratamos los ascensos policiales, cómo nos vamos a callar. Ndaguevi moái chuguikuéra (no voy a retroceder ante ellos)”, remarcó.

“Quiero proponer una situación. Sugiero y mocionó que le convoquemos a la mesa directiva”, fue su sugerencia, con relación a los encargados de la seguridad.

“No puede seguir esta situación, con la policía recaudando y apretando a los turistas”, consideró.

“Ñande (somos) cobarde, si no vamos a asumir nuestro compromiso”, alegó.

“No me calienta un carajo que me hagan una manifestación. No me van a hacer retroceder los gremios”, reiteró, e incluyendo también a los que habían pedido su cabeza, mediante la pérdida de investidura, bajo la acusación de instigar a las invasiones de tierras.

Tras su intervención, el presidente del Congreso Oscar Salomón puso a consideración del plenario el planteamiento de la convocatoria, y hubo mayoría a favor.