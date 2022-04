Secuela de Sonic establece un nuevo récord en su estreno

En el segundo puesto se ubicó Morbius, la cinta del personaje de Marvel, protagonizada por Jared Leto, que recaudó un poco más de 10 millones, mientras que en tercer lugar, se encuentra el filme The Lost City, protagonizado por Sandra Bullock y Channing Tatum, en el que inician un tour para promocionar un libro y terminan en una selva.

RÁNKING. En cuarto puesto, con USD 8,7 millones, se ubicó Ambulance, sobre el secuestro de una ambulancia, dirigida por Michael Bay. En quinto lugar, con USD 6,5 millones, se encuentra The Batman, la nueva adaptación del héroe de DC Comics, mientras que al sexto puesto, con USD 6,05 millones recaudados, llevó la cinta de A24, Everything Everywhere All At Once, una comedia sobre el multiverso.

En séptimo lugar, se ubicó la adaptación del videojuego Uncharted, protagonizada por Tom Holland, con USD 2,65 millones en taquilla. En el octavo puesto, se encuentra la animación oriental Jujutsu Kaisen 0, con USD 0,82 millones, mientras que en el noveno lugar está la última cinta del Hombre Araña, con USD 0.625 millones de recaudación. En décimo lugar se ubicó la cinta de Bollywood, RRR, con 0,57 millones en taquilla.