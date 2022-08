"Se debe despartidizar la Justicia y poner contra la pared a los entes"

Junto con el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Pedro Santa Cruz, ahora del Frente Guasu, Rolón Luna presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), contra fiscales y jueces afiliados y que votaron en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que fue revelado luego de una investigación del diario Última Hora.

El abogado señala que existen prohibiciones muy claras en torno a las actividades partidarias que puedan ejercer estos agentes de justicia.

Recalcó que una de las motivaciones para denunciar fue la falta de reacción por parte del Ministerio Público, que fue la única institución que no se pronunció, luego de las publicaciones que advertían que del total 396 fiscales que existen, 258 son colorados y 41 votaron en la interna del 20 de junio del 2021.

Rolón Luna aclaró que a diferencia de una anterior denuncia, ellos presentaron ante el JEM el listado con nombre, apellido y situación de cada fiscal y magistrado afectado.

“Hay una cultura de la impunidad en nuestro país que es tremenda, y por otro lado, hay que remarcar que no es solo el voto en la interna lo grave, sino también la afiliación. Esto no debe quedar solo en los periódicos, sino que se debe poner contra la pared a las instituciones que deben investigar”, aseveró.

Para el abogado, quedarse solo en lo referente al voto en las internas, podría ser una estrategia a usarse para alegar que son hechos que ya prescribieron, por lo que hizo énfasis en las afiliaciones.

“Es necesaria la despartidización de la Justicia, no es solo por la trasgresión a la norma, porque la norma siempre tiene una razón de ser, hay principios y valores detrás de la norma, sobre todo en el ámbito del derecho público, como en estos casos”, manifestó.

Un punto relevante señalado por Rolón Luna fue que el sistema de Justicia es político, por tanto, no puede estar alejado de la política. Pero sí alejado de nexos partidarios, que es un mandato constitucional.

“Entonces, un sistema judicial independiente, para ser tal, tiene que estar despartidizado, no despolitizado, porque la Justicia es un poder. Desde la ciencia política, el poder es sinónimo de política. La Justicia no puede estar despolitizada”, subrayó.

A diferencia de la Fiscalía, en el Poder Judicial se abrieron dos investigaciones. Una, de la Oficina de Ética Judicial, dirigida a 30 jueces de paz y de primera instancia que votaron en la última interna. La segunda, del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso abrir una investigación preliminar a 326 jueces afiliados a la ANR, entre los cuales se encuentran los 30 que votaron. Este ente extendió su investigación a 43 camaristas afiliados, de los cuales cinco votaron en la interna del 17 de diciembre de 2017.

Teniendo en cuenta los números, para Rolón Luna es evidente la partidización, comparando el hecho con la Unión Soviética o la dictadura de Alfredo Stroessner. “Hay que estar afiliado para ser juez”, criticó.

Comentó que anteriormente ya se daban estas condiciones pero como no había consecuencias, se masificó. “Los números nos hablan de porcentajes altos, no son fenómenos aislados, es masificación, son excepcionales. Y como no se tomaron medidas con la afiliación, comenzaron a votar en las internas, como no se tomaron medidas ni con la votación, funcionarios se postularon a cargos, ya hacen política abiertamente, porque se les está permitiendo, el sistema mira y no hace nada. Entonces, el funcionario va por más y algunos piden permiso para hacer política. Eso es antirrepublicano. Cómo podés confiar en la Justicia si fiscales y jueces están afiliados”, lamentó.

Pedro San Cruz además presentó una propuesta de modificación del reglamento de selección de jueces y fiscales del Consejo de la Magistratura, para que se cuente con una sanción a los que participen en actividades políticas, entonces estos no podrán formar parte de las ternas.

Candidaturas. Mediante una investigación del diario Última Hora, se pudo precisar cómo la estructura del Ministerio Público sirve a la Asociación Nacional Republicana (ANR) para sus bases en casi todo el país.

En detalle, se encontró un total de 92 funcionarios de la Fiscalía que son precandidatos a cargos en seccionales, y que se postulan para las próximas elecciones internas, que serán el 18 de diciembre.

Igualmente, en el Poder Judicial se encontró un total de 177 funcionarios que son precandidatos a cargos en seccionales coloradas, es decir, están en plena campaña proselitista. Cuatro de ese total pugnan por ser miembros de la Junta de Gobierno.

Con estos datos, se puede observar cómo el Partido Colorado utiliza a las instituciones del sistema de Justicia para sostener sus candidaturas partidarias.

258 fiscales, del total de 396, están afiliados al Partido Colorado. 41 de ellos votaron en las últimas internas.

326 jueces del Poder Judicial están afiliados al Partido Colorado. También 43 camaristas son colorados.