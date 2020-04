Salud rechaza equipos y da un día de plazo a firma para la reposición

Mala praxis. Los importadores no cumplieron con las especificaciones del Ministerio de Salud Pública por lo que toda la carga que llegó desde China fue rechazada.

La cartera sanitaria detalló en un comunicado las razones del rechazo. Las 1.423.800 mascarillas quirúrgicas y los 5.500 trajes de protección no fueron aceptados porque las marcas difieren de las solicitadas en el contrato. Lo mismo ocurre con los 10.374 trajes de protección y otros 6.950 del mismo insumo. Señala además que dichos trajes no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el MSP. También 15 camas para internación no fueron aceptadas, debido a que no cumplían con lo solicitado, detalla el comunicado. Las empresas encargadas de la llegada de estos productos son Insumos Médicos SA y Eurotec SA, de los hermanos Ferreira. Ambas firmas han sido intimadas por Salud para la entrega de los productos en 24 horas. “Los contratos suscritos con ambas empresas establecen multas por atraso. Y en caso de no producirse el reemplazo de los productos se iniciará el procedimiento de rescisión de los contratos y ejecución de las pólizas de seguro”, expresa el comunicado emitido por Salud. En otra parte señala que el MSP lamenta que estos productos no puedan ser utilizados en la presente crisis, pero está imposibilitado de aceptarlos considerando que debe primar en todo momento la legalidad y la seguridad del personal y pacientes. Amortización Aunque en un primer momento la carga del avión procedente de China representaba una importante ayuda para la lucha contra el coronavirus, desde el Ministerio de Salud ya previeron esta situación para amortizar el impacto. “No es un golpe fuerte, pero afecta como afectaría a cualquier institución. Nosotros hemos previsto justamente otro llamado a licitación para evitar que pueda ocurrir este tipo de cosas porque todo es imprevisible en el mercado chino”, señaló el viceministro de salud, doctor Julio Rolón Vicioso. Explicó que las adjudicaciones se realizarán en estos días y las entregas ya estarían haciéndose esta semana. En relación a la multa que deben pagar las empresas, mencionó que por día corresponde al 1% del monto que se había adelantado. La cartera sanitaria habría pagado alrededor de G. 25.566 millones; por lo tanto, Insumos Médicos SA y Eurotec SA deben abonar alrededor de G. 255.660.000 en concepto de multa por día. El monto total de la licitación, distribuido entre ambas firmas, es de más de G. 85.220 millones. Con respecto a la llegada de las otras dos cargas desde China, mencionó que eso no está a cargo de la cartera sanitaria sino de los proveedores. Aclaró que la semana pasada ya se había rechazado la primera parte de lo que había llegado. Reveló que el Ministerio aún tiene que recibir protectores oculares y protectores faciales. Mencionó que la póliza de seguro, que garantiza la devolución del 100% de lo que se había adelantado, se ejecutará en el momento en que se realice la rescisión del contrato de la licitación. De acuerdo al documento, el Contrato por vía de excepción 36/2020, Royal Seguros SA es la aseguradora contratada para esta licitación. El doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios y Redes de Salud, mencionó que esta carga hubiese servido de apoyo para la preparación de los servicios. “Con esto hubiésemos avanzado un poco más en la preparación de los hospitales. Pero en todo caso está el cumplimiento de la ley. Eso es lo importante. Ahora tenemos que seguir avanzando”, expresó Portillo.



Lo que puedo decir es que el Ministerio de Salud no va permitir avivadas para enriquecerse en este contexto.

Julio Rolón,

viceministro de Salud.



No es lo que deseábamos que ocurra, pero en todo caso no es la única fuente de insumos y otros para el ministerio.

Juan Carlos Portillo,

Redes y Servicios de Salud.