Salud confirma deceso del primer positivo de Covid en Concepción

El Covid-19 se cobra otra vida. Ayer por la tarde se confirmó el deceso del primer paciente con Covid-19 de Concepción tras permanecer varios días en terapia intensiva. Un paro cardiaco muy fuerte fue la causa principal, según el reporte médico local. De este modo, las muertes a causa del virus suben a 13.

El paciente índice de 71 años no pudo recuperarse del paro cardiaco que sufrió aproximadamente a las 16:15 de ayer en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional. “Estaba estable el paciente, pero repentinamente le dio un fuerte paro del cual no se lo pudo recuperar”, indicó el Dr. Hugo Cabrera, director de la 1ª Región Sanitaria. Era uno de los dos infectados que permanecían en terapia. El paciente ingresó primeramente al Instituto de Previsión Social (IPS) por un cuadro de diabetes. Ahí estuvo 12 horas, pero luego sus familiares lo derivaron a un centro asistencial privado. Al precisar cuidados intensivos lo llevaron al Hospital Regional, donde ya fue confirmado que tenía Covid-19. Allí permaneció durante varios días, hasta ayer, informó el corresponsal de ÚH Justiniano Riveros. El fallecido fue sepultado anoche utilizando el protocolo correspondiente. Más de 100 muestras fueron enviadas por el contacto que mantuvieron con el paciente, de los cuales 9 salieron positivos, un médico y familiares. Los nexos con el médico dieron negativo y este miércoles o mañana, jueves, habrá resultados de la segunda prueba, según las autoridades sanitarias.. El vicepresidente primero de la Circunscripción Judicial de Concepción, Mg. Favio Alberto Cabañas Gossen, emitió ayer un comunicado informando que los funcionarios que fueron puestos en cuarentena por contactos directos con el primer caso positivo de Covid-19 en la ciudad de Concepción arrojaron resultado negativo a la prueba. Los demás funcionarios, que tuvieron contacto con los empleados en cuestión, conforme al dictamen de la Dirección Regional, no se encuentran impedidos de volver a sus respectivos puestos de trabajo desde hoy. También desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción informaron que todas las muestras tomadas a los voluntarios resultaron negativas. Ayer se realizó igualmente una reunión informativa interinstitucional, con autoridades de la localidad, del área de Salud, la Policía, el Ministerio Público, sector educación y comerciantes e industriales del departamento, que está estancado en la fase 2 junto con Paraguarí, debido a los brotes. Se instó a la ciudadanía a seguir con los protocolos sanitarios durante la cuarentena inteligente. EI intendente de Concepción coordinará acciones con la Policía Nacional y el Ministerio Público, a fin de reforzar controles en el Mercado Municipal, sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas. Se instó a comerciantes del sector gastronómico y otros que abrirán en la fase 3 a ir preparándose para el cumplimiento estricto del protocolo sanitario.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



BROTE. Hoy aguardan los resultados de las 105 muestras de contactos con la víctima de 71 años.



FRENO DE MANO. Concepción es uno de los dos departamentos que siguen en fase 2 por el brote.