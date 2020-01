Salud asegura que existen 441 camas disponibles en Central

Respuesta. Ante los reclamos por la falta de lugares disponibles para la internación, desde el Ministerio de Salud Pública aseguran que se cuentan con camas en hospitales del Departamento Central.

Una usuaria del Hospital de Calle’i denunció que fue tres veces con su paciente con síntomas de dengue y no la internaron, pese a encontrarse muy mal. “No están diciendo la verdad; a mi mamá no le internaron porque no hay camas; es la tercera vez que venimos y ya está muy mal”, declaró a los medios. Este tipo de reclamos también se registró en otros hospitales con consultorios saturados por pacientes febriles. “En servicios de salud de los hospitales de Central tenemos 1.345 camas y 904 están ocupadas. Nos quedan 441 lugares libres en esta parte del país”, describió el doctor Juan Carlos Portillo, director general de Desarrollo y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública. “En este momento, camas para internación no representan un problema”, aseveró. Dijo además que en el Hospital de Calle’i sí se cuentan con camas. Existe un equipo de monitoreo en los distintos centros asistenciales: “No es por desconfianza, sino que para facilitarle al personal que está trabajando en los servicios y que ellos se ocupen de eso, por si de repente hace falta conseguirle insumos o algún material o lo que sea necesario”. En el caso de una de las supuestas muertes asociadas al dengue en Limpio se denunció que no se cumplió con el protocolo para la enfermedad. Portillo dijo que averiguaría al respecto. Pero en general aseguró que los casos se están manejando de acuerdo a lo que dicta la guía para el manejo de los pacientes. Los centros asistenciales públicos, al igual que el IPS y Clínicas, habilitaron sectores exclusivos para internan a pacientes con el virus transmitido por el Aedes aegypti. Portillo comentó que hasta el mediodía de ayer en Villa Elisa ya no contaban con ningún paciente internado. En el caso de Calle’i, solo tres personas ocupaban camas. “La hospitalización de los pacientes con dengue sigue siendo muy baja. Estamos esperando que esta situación afecte los servicios en consulta y urgencias y todo lo que tenga que ver con el tratamiento ambulatorio principalmente”. Suspensión Salud Pública anunció ayer que a partir del 1 de febrero se suspenden todas las vacaciones del personal de blanco que prestan servicios en las regiones sanitarias XI y XVIII. Ambas corresponden a Central y Asunción. Esta era una medida que estaba siendo evaluada por las autoridades de Salud. Sobre todo para el personal de Salud que realiza su labor en la atención clínica y los servicios relacionados con el dengue. El Instituto de Previsión Social (IPS) había resuelto llamar a todos sus médicos que están de vacaciones, para paliar la contingencia.. NuevoS números La nueva actualización que abarca los dos últimos días de diciembre y hasta el 11 de enero señala que hasta dicha fecha se registraron 6.829 notificaciones de casos sospechosos en el país. De esta cifra, 94 casos fueron confirmados por laboratorio. Los serotipos circulantes son el DEN-2 y el DEN-4, este último con amplio predominio y el de mayor riesgo, visto que muchos ya padecieron dengue. No se han registrado aún casos de chikungunya y zika, ambas enfermedades también son transmitidas por el Aedes. La OPS recuerda que los pacientes infectados por el virus son el reservorio de la infección para otras personas.



nueva epidemia en el país



Denuncia. En hospitales reclaman que se evita la internación. MSP dice que se rigen por protocolo.



Contingencia. Cartera suspendió las vacaciones de febrero. Habilitó consultorios exclusivos para dengue.



De 14, confirman una muerte y descartan tres

El Ministerio de Salud informó que se encuentran analizando los posibles decesos asociados al dengue. Hasta el momento, la cifra llega a 14 sospechosos. De esta cantidad un fallecimiento ya fue confirmado, correspondiente a una mujer de 67 años de Mariano Roque Alonso. En tanto que tres casos han sido descartados y 10 siguen en estudio. En la anterior temporada, que abarcaba el periodo de enero a diciembre del 2019, se contabilizaron nueve fallecimientos. En cuanto al aumento de las notificaciones, tomando en cuenta el alerta que se inició en octubre del año pasado, en las últimas cuatro semanas se ha registrado un promedio de 2.521 notificaciones. El 76% de los casos que se están registrando en esta nueva estadística, corresponden a Asunción y Central. De los 68 barrios de capital, 62 registran casos sospechosos de dengue.