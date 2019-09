Rubio Ñu y Yegros se frenan en la Arboleda

PRIMERA B. Dos juegos se disputados ayer por la fecha 22 de la Primera B, en el cual Martín Ledesma con goles de Iván Paniagua (a los 58’) y Jesús Benítez (71’ y 92’), venció a Capitán Figari (Francisco Villeti, a los 29') 3-1 y luego, Pdte. Hayes (Luis Orlandini a los 42’) y el 3 de Noviembre (Sebastián Giménez 72’) igualaron 1-1.

Hoy, Recoleta vs. Atlántida, Colegiales vs. 3 de Febrero RB, Tembetary vs. Colón de Ñemby, Tacuary vs. Ameliano, Sportivo Limpeño vs. 29 de Setiembre y Pilcomayo vs. 24 de Setiembre.

PRIMERA C. 1° de Marzo derrotó en cancha de Trinidense 2-0 al Olimpia de Itá, en el arranque de la fecha 19 del torneo de la Primera C.

Hoy juegan, 12 de Octubre SD vs. Colonial, Gral. Caballero CG vs. B. Aceval y Humaitá vs. Oriental.