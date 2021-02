Guaraní

Benítez se afianza en la zona defensiva

Ángel Benítez (foto, izq.) y Roberto Fernández heredaron el lugar en la zaga central de Guaraní. Ambos se están afianzando en la posición.

“El sistema está, conocemos cómo quiere jugar el profesor Costas; con la misma dinámica del año pasado y eso no va a variar”, relató Ángel, en charla con . El nacido en Pirayú contó que el plantel quedó con la sangre en el ojo tras perder la final ante Olimpia: “Queremos una revancha, nos pusimos el objetivo en el grupo que se nos escapó de las manos; pensamos conseguir lo que tanto deseamos”.



Sportivo Luqueño

Los jugadores viven en una “burbuja”

Con tantos problemas dirigenciales, el plantel de Luqueño debe estar enfocado en el fútbol, de cara a una temporada compleja, donde luchará de cerca por no descender. Enrique Borja, quien volvió a la institución tras seis años, relató que todo eso está a un costado del plantel. “Desde que llegué en el vestuario nunca tocamos el tema, siempre hablamos con el cuerpo técnico de lo que vamos a entrenar, podemos decir que estamos en una burbuja, siempre pensando en lo que se va a entrenar, dar al máximo, y salir a jugar con todo”, comentó el delantero.



Guaireña FC

Sueñan con entrar a fase de grupos de Suda

Algo histórico vivirá Guaireña. En su segundo año en Primera División podrá disputar la Copa Sudamericana, un sueño que su técnico Troadio Duarte no quiere que sea efímero.

“Es uno de los primeros objetivos, la competencia está muy cerca, el primer paso sería entrar a la fase de grupos. No puedo negar que es el deseo de todos”, relató Duarte a la 1080 AM. Sobre el caso de doping del futbolista Gustavo Villamayor, el DT expresó que fue muy confuso, ya que el jugador había presentado toda la documentación de su tratamiento, pero igual recibió la sanción.