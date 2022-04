Rondas por los clubes

Libertad

El líder viaja hoy a Villarrica

La plantilla de Libertad ultima detalles para su choque ante Guaireña. La movilización se realizó ayer en el predio de las inferiores del club, en Luque. Hoy realiza el último entrenamiento antes de la concentración y esta tarde es el viaje a la ciudad de Villarrica. El duelo será mañana (18:00) en el Parque.



General Caballero JLM

En el Defensores por la Suda

General Caballero, finalmente, debutará en la Sudamericana en el Defensores (miércoles 6 ante La Guaira), según afirmó Julio Aldama en diálogo con Telefuturo. “Esta semana la Conmebol visitará el estadio Ka’arendy (foto), para la habilitación”. El 26 de abril vs. Ceará será su próximo juego de local por Suda.



Guaraní

El Indio entre práctica y amistoso





Sol de América

Rodrigo sigue fuera del equipo

Rodrigo Rojas (foto), referente de Sol, en charla con afirmó ayer que no llega al partido ante General a causa de un desgarro: “Sigo con mis trabajos de recuperación y para este partido no llego, no quiero recaer en mi lesión”. El volante espera que Sol encuentre regularidad para realizar una buena campaña.